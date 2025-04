Kevin Knight y su doble contrato con AEW y NJPW

El luchador estadounidense Kevin Knight reveló que ha firmado contrato con All Elite Wrestling y New Japan Pro Wrestling.

► Kevin Knight labora para dos empresas

Esto sucedió en una entrevista que el gladiador concedió a Sid Pullar III de The Takedown en Sports Illustrated, como parte de su gira de medios, donde dio más detalles de su actual estatus laboral.

Bueno, puedo decir esto ahora mismo: represento tanto a AEW como a NJPW. Sigo en contrato con ambas compañías, así que no hay ninguna amenaza: ‘The Jet’ sigue aquí para quedarse.

A continuación, dio más detalles de este proceso de firma:

Así que fue solo cuestión de explorar todas las opciones y ver cuál sería el mejor lugar para mí. Con todo el respeto a NJPW, con todo el respeto a todos los lugares en los que he estado. Saben que me encanta ir a Japón, me encanta viajar por el mundo, así que era cuestión de encontrar lo que se ajustara a mi agenda y dónde me sintiera más cómodo. Y finalmente eso me llevó a firmar con ambas empresas. Sin duda, fue un proceso diferente porque nunca había pasado por algo así.

La relación de Knight con NJPW se remonta a 2021, cuando comenzó luchando en los eventos NJPW Strong en los Estados Unidos. Al año siguiente se incorporó a los eventos en Japón, destacándose en la división junior, en la que ha sido campeón de parejas IWGP en dos ocasiones, con KUSHIDA como compañero en la dupla de Intergalactic Jet Setters.

el torneo Owen Hart Foundation 2025 donde cayó ante Will Ospreay en la primera ronda en el curso de AEW Dynasty 2025. Kevin Knight ya había tenido apariciones con AEW en un par de ocasiones en 2022 y en el evento conjunto con NJPW, Forbidden Door 2022. Pero a partir de marzo de 2025, tuvo más presentaciones, con el creciente rumor de su inminente incorporación a la empresa. El 6 de abril, ya como miembro oficial de AEW, compitió en

Para el mes de mayo, Kevin Knight viajará a Japón competir en el torne o «Best of the Super Jr. 32«, en lo que será su tercera participación consecutiva.

Llama la atención este tipo de contratación múltiple, hace poco se dio también el caso de Konosuke Takeshita , quien tiene contrato con AEW, NJPW y DDT.