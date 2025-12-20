Kevin Knight sorprende a Kazuchika Okada en el Continental Classic

La Liga Dorada del Continental Classic vivió uno de sus momentos más impactantes cuando Kevin Knight se midió ante Kazuchika Okada, un duelo donde la experiencia del japonés chocó de frente con la energía y confianza del joven luchador.

Desde el arranque, ambos se estudiaron con llaves básicas y derribos, intercambiando fuerza y velocidad. Knight no mostró respeto por el “Rainmaker”, incluso provocándolo, lo que llevó a un intercambio de golpes que encendió al público.

El combate se volvió más físico conforme avanzaron los minutos. Okada castigó con golpes y controló varios pasajes del duelo, utilizando su experiencia para frenar los intentos ofensivos de Knight. Sin embargo, Kevin respondió con patadas, slams y vuelos que mantuvieron el duelo parejo.

Okada conectó un codazo desde lo alto y buscó cerrar el combate con su Rainmaker, pero Knight resistió y respondió con un DDT y un fuerte ataque aéreo que estuvo cerca de darle la victoria.

El momento clave

Cuando parecía que Okada tenía todo bajo control, Knight se lanzó desde la cuerda superior en busca de un ataque definitivo, pero fue frenado. Okada volvió a intentar el Rainmaker, aunque esta vez Kevin reaccionó rápido y lo sorprendió con un toque de espaldas.

¿Qué pasará ahora?

La victoria de Kevin Knight sacude la Liga de Oro del Continental Classic y lo coloca como uno de los nombres a seguir en el torneo pues ahora casi todos los integrantes tienen seis puntos. Para Kazuchika Okada, esta derrota representa un duro tropiezo que podría obligarlo a replantear su camino en la competencia.