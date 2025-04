Poco antes de unirse a AEW, Kevin Knight hizo una prueba con la WWE. ¿Qué pasó? El luchador lo cuenta. En realidad, cuando se hizo oficial la noticia de su firma, informamos que, tras su paso por el Performance Center para mostrar sus capacidades, la empresa quiso hacerle una oferta para que se uniera a NXT. Sin embargo, la casa Élite también estaba interesada en sus servicios, y Knight prefirió esta opción.

Atendamos ahora a las declaraciones que hace «The Jet» al respecto en una reciente entrevista con nuestro compañero Adrián Hernández:

«WWE es una máquina, y a veces puede ser una burbuja, ¿sabes a lo que me refiero? Así que puede que no sepan exactamente lo que hay allá afuera. No lo tomé como una falta de respeto. Si acaso, lo tomé como un reto para demostrar quién soy. Y si no me conocían antes, bueno, definitivamente lo hicieron… o lo hicieron cuando crucé esas puertas. Voy a dejar mi huella donde sea que vaya. Y fue una gran experiencia también.

Me alegra haber podido hacer eso. Pude conocer a muchas personas dentro de esa compañía, y fue genial poder trabajar tan de cerca con gente que ves en televisión cada semana, que ves en sus PLEs y todo eso. Así que, para mí personalmente, fue una gran experiencia de aprendizaje. No lo tomé como una ofensa. Entiendo cómo funciona el negocio. Si acaso, fue una oportunidad para hacer contactos. Una vez más, agotando todas mis opciones. Siento que solo crecí a partir de eso: ver cómo trabajan, qué es lo que buscan y cómo es el ambiente que tienen allí.»