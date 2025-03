Kevin Knight, nuevo «All Elite»: WWE estaba interesada en él

La relación de Kevin Knight con AEW se inició al tiempo que esta casa y NJPW sellaron su alianza en 2022,. Y ahora, tres años después, esta suerte de hermanamiento se comprueba de nuevo, supone una de cal y una de arena para el «King Of Sports».

Aunque AEW ofrece exposición internacional a NJPW, la cercanía entre ambos productos ha propiciado que varios nombres de peso decidieran dejar Japón, seducidos por el sueño americano de la mano de Tony Khan. Y el último hasta ahora es Kevin Knight, como se nos mostró anoche.

Knight salió derrotado ante Jay White, pero en el poscombate, «The Switchblade» (otro ex-NJPW) quiso pedir el aplauso para «The Jet» y dejó entrever su firma con AEW cuando dijo que de aquí en adelante lo veríamos bastante más a menudo, entre el entusiasmo del respetable. Tony Schiavone dio entonces la noticia, y ya vía redes sociales, Khan hizo oficial el fichaje.

Congratulations, it’s official!



After a fantastic performance at Saturday Night #AEWCollision tonight, @Jet2Flyy Kevin Knight is All Elite! pic.twitter.com/sL0Q6EqDCU