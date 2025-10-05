Kevin Knight luchará por el título máximo de APC

Hay nueva socia a la vista de AEW, y no hablo de Pro-Wrestling: EVE, sino de Association les Professionnels du Catch (APC).

En Francia también hay buena lucha libre, y el «revival» de este circuito durante la pospandemia ha hecho que APC se sitúe como uno de los destinos punteros del viejo continente más allá de las islas británicas. Y si ya han competido allí Shelton Benjamin y Bobby Lashley, hoy hará lo propio Kevin Knight en el show New World, debutando sobre la escena gala.

Una implicación estelar la que APC le ha reservado a Knight, porque buscará el magno cetro de la promotora que ostenta el ídolo local, Kuro, desde el pasado marzo. Nunca antes han coincidido sobre un ring Knight y Kuro, y la primera vez promete dejarnos un señor combate. El «hype» está justificado.

► Cartel de APC New World

Si nunca han visto un show de APC, no estaría mal empezar con New World, que se emitirá en directo de manera gratuita a través del canal de YouTube de la promotora, desde el Studio Jenny de Nanterre. Seguidamente, su menú completo.

CAMPEONATO MUNDIAL APC: Kuro (c) vs. Kevin Knight

CAMPEONATO DE PAREJAS APC: Suplex Republik (Cuma Bolat y Zack Eriti) (c) vs. Idolatry (Erin Ordo y Nate Prince)

CAMPEONATO EVOLUTION APC: JGU (c) vs. Josh T vs. Griff vs. AD Leonis

Mecca vs. Will Kroos

Ricky Sosa vs. Thiago Montero

Céline vs. Ravage