Kevin Kelly ve la continuidad de Jay White en NJPW

Luego de que Jay White cayera ante Hikuleo teniendo que abandonar Japón, una de la interrogantes es el futuro del luchador neozelandés.

► Kevin Kelly no cree que Jay White haya terminado con NJPW.

El fin de semana en el evento “The New Beginning en Osaka”, “Switchblade” perdió su combate ante Hikuleo donde la estipulación era que el perdedor debía dejar Japón. Sin embargo, el luchador neozelandés aún tiene compromiso que cumplir con la empresa del león, ya que está programado para el 18 de febrero para enfrentar a Eddie Kingston en la magna función “Battle in the Valley” a realizarse en San José, California, Estados Unidos.

Aunque mucho se especula que White podría llegar a empresas como WWE o AEW, aún hay voces que apuestan por la continuidad del luchador en NJPW; una de ellas es la de Kevin Kelly, el comentarista en inglés de NJPW, quien fue cuestionado por Shining Wizards Wrestling Podcast.

– Sobre la estipulación “Loser Leave Japan Match”:

Ninguno de nosotros estaba contento con eso. Era una situación de perder-perder. Iba a ser ‘Switchblade’ Jay White, el actual líder, o Hikuleo, el futuro líder. ¿Quiero renunciar a mi receptor abierto, o quiero renunciar a mi selección número uno del draft, que en un par de años con suerte superará todos los récords que estableció el primero? El hecho de que Hikuleo estuviera en el combate en primer lugar habla de su talento, ya que demostró que está en un nivel equiparable al de White. Haciendo un comparativo, digamos que Ken Patera querría dejar la WWWF. No lucharía contra un José Estrada en un combate de Loser Leave the Company. Lucharía contra el jefe Jay Strongbow, un tipo superior. Lucharía contra Pedro Morales, y el título intercontinental estaría en juego. Eso es lo que tendrías. Así que Hikuleo está en esa conversación con Jay White, aunque Hikuleo no haya hecho lo que Jay White ya ha hecho.

– Sobre el significado de la derrota de Jay White: