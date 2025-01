En las últimas horas ha estado en boca de toda la lucha libre el comentarista Corey Graves debido a que WWE lo relegó a NXT al posicionar a Pat McAfee junto a Michael Cole en Raw en Netflix. Él causó controversia publicando en redes sociales que «no es lo suficientemente famoso». Parecía un enfado real pero Dave Meltzer lo puso en duda diciendo que si era despedido por sus palabras entonces se lo creería. Pero de verdad sí estaría enfadado por ser cambiado de programa. Y entre medias Jonathan Coachman le dijo que es un privilegiado.

Esta situación la aprovechó el ex comentarista de AEW -fue despedido en 2024- Kevin Kelly para proponerse como compañero de Graves:

«Pónganme junto a Corey Graves en la mesa de comentarios. Corey se convertiría en la mayor estrella de la narración en la lucha libre porque activamente trataría de hacerlo destacar. Dejaría que su estrella brillara».

Put me and @WWEGraves together at the desk. Corey would become the biggest commentary star in wrestling because I would actively try to get him over. Let his star shine.

Y a su vez algunos aprovecharon esta publicación para recordar su despido de la casa Élite, como el usuario al que Kelly contestó con una nueva crítica a la compañía:

«Me molesta cómo AEW te hizo a un lado. Era tan divertido escucharte junto a Nigel; al menos tenían a alguien narrando el producto EN EL RING en lugar de decirnos: ‘Estaremos en Bumfu&k, Arkansas, entradas a la venta el sábado’ … ‘¡Qué maniobra monumental!’ URGH».

«Todo lo que quería era narrar lucha libre. Nunca en mis sueños más salvajes pensé que tendría que escuchar a un hijo de un multimillonario tartamudeando, dándome líneas, corrigiéndose a sí mismo y luego diciéndome que lo estaba haciendo genial. Esperaron hasta que tuve un colapso mental para despedirme«.

¿Te gustaría que Kevin Kelly fuera comentarista de NXT?

All I wanted to do was call wrestling. Never in my wildest dreams did I think I’d have to listen to a stuttering son of a billionaire feeding me lines and then correcting himself and telling me I was doing great. They waited until I had a mental breakdown to fire me. https://t.co/zCwoXXNzM4

— Kevin Kelly (@realkevinkelly) January 14, 2025