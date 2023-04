Kevin Kelly recuerda trabajar con The Rock en WWE

Algunos de los momentos más populares de la carrera de The Rock en WWE sucedieron mientras era entrevistado tras bastidores por Kevin Kelly. Ambos tenían una gran química y recientemente el entonces entrevistador se acordó del entonces luchador mientras hablaba en Insiders Edge, en la misma charla en la que contaba cuando rechazó su despido de la compañía.

> Kevin Kelly se acuerda de The Rock

“A veces, analizábamos lo que iba a ser la parte: ‘y luego te cortaré aquí’. No sabía necesariamente cuál sería el límite. Él decía: ‘Si te hago una pregunta, respóndela de esta manera’. Más o menos, eso fue todo. Diría: ‘Voy a hacer una pregunta’. Tenía una motivación. Quería hacer una pregunta pertinente y quería que The Rock finalmente dijera: ‘Kevin, The Rock te ha estado haciendo pasar un mal momento todos estos meses. The Rock quiere que sepas que lo estás haciendo un trabajo fantástico, esa es una gran pregunta’, luego da la respuesta.

“Eso es para lo que trabajé cada vez. Tengo esta pregunta clavada, estoy bien, estoy preparado, llego a tiempo. Estoy esperando ansiosamente afuera del vestidor de The Rock y cuando regresemos, escucharemos de The Great One. Puedo hacer una pregunta, y cuando levantaba la mano y me detenía, era una trituradora de almas. El zing, no me daría cuenta porque estaba tan cabizbajo que no pude hacer mi pregunta. Soy Elmer Fudd pisando el rastrillo todas las semanas y golpeándome la cara. Ese era mi trabajo. Yo estaba ahí para él“.

¿Te acuerdas de aquellos momentos de The Rock con Kevin Kelly?

A continuación, puedes disfrutar de uno de esos muchos momentos de The Rock y Kevin Kelly: