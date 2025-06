Kevin Holland tiene «en la mira» a Colby Covington

Kevin Holland aprovechó su reciente victoria en UFC 316 para fortalecer su reclamo a Colby Covington, dejando claro que ahora está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que esa pelea suceda.

Holland logró lo que pocos esperaban al vencer a Vicente Luque en un combate que duró solo 63 segundos del segundo asalto, con un espectacular estrangulamiento tipo anaconda. Este triunfo no solo consolidó su posición en el ranking, sino que además marcó su segunda victoria consecutiva, demostrando que está en racha y que se tomó en serio el camino hacia la cima en la división de peso wélter.

Holland se muestra cada vez más confiado y decidido a enfrentarse a rivales de alto nivel, y no duda en dejar clara esa intención. Tras esa victoria, Kevin Holland no solo festejó, sino que también hizo llamadas abiertas para medirse con Colby Covington, un peleador que ha sido múltiples veces aspirante al título welter en la UFC y reconocido por su estilo agresivo y mentalidad fuerte en el octágono.

«Mucha gente que quiere pelear con Colby Covington tiene problemas personales con él. No me interesa hablar mucho, pero podría ser una de las previas más entretenidas que hemos tenido en mucho tiempo. Creo que sería buena. Podrían cancelar The Ultimate Fighter y solo quedarnos con Colby y conmigo. Cualquier cosa que quieran hacer conmigo y con Colby se vendería. Podría ser divertido, mucha [censurado] charla, lo que sea necesario»

«Creo que Colby y yo hacemos números. Seríamos la mejor pelea de la noche, y si estuviéramos en un evento coestelar de PPV, ayudaríamos a agotar las entradas. Ni siquiera necesitarían una cartelera preliminar abarrotada»

Holland sabe que enfrentarse a Covington sería un paso importante en su carrera y no tiene miedo de ponerlo sobre la mesa. La pelea con Covington sería un gran desafío, pero también una oportunidad para demostrar que puede medirse con los mejores y seguir ascendiendo en la categoría.

Aunque Holland ha mostrado sus habilidades tanto en peso mediano (185 libras) como en peso wélter, parece que ahora quiere centrarse solo en la división de 170 libras. La pelea en esa categoría le ha dado un peso más natural y le permite pelear con estilos que se ajustan mejor a su juego.

En una entrevista posterior a su combate contra Luque, Holland se mostró honesto y directo. Dijo que, aunque disfrutaba pelear en peso mediano, se siente más profesional y cómodo en la categoría de peso wélter. Esto, además, le da la posibilidad de mejorar su rendimiento y de enfocarse en una división donde siente que tiene más posibilidades de destacar.

Holland también explicó que esta decisión no llegó de la noche a la mañana. Ha probado ambas categorías y se dio cuenta que en peso wélter puede concentrarse mejor en su entrenamiento, en sus estrategias y en sus peleas. La diferencia no sólo está en el peso, sino en cómo puede manejar el ritmo y la duración de los combates. La experiencia le ha enseñado que en esta división puede ser más efectivo, y eso le hace más confiado para buscar los combates que realmente le interesan.