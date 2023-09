Kevin Holland: Sólo busco mantenerme activo

Kevin Holland se ha consolidado como un luchador que puede pelear en cualquier momento y en cualquier lugar, pero se cansó de la campaña de Jack Della Maddalena para un combate en el UFC 293 en Sydney.

Holland (25-9 MMA, 12-6 UFC) afirmó que, si la promoción hubiera pagado los impuestos, habría aceptado el combate. En su lugar, los dos contendientes del peso welter se enfrentarán una semana más tarde, en la Noche UFC del sábado en el T-Mobile Arena.

«Sé realista. ¿Creéis que no iría a algún sitio a pelear con alguien?». dijo Holland a los periodistas, entre ellos MMA Junkie, en una rueda de prensa previa al combate del miércoles. «… Hermano, mi segunda pelea con la UFC fue ¿dónde? No, fue en China. Haz tus deberes, muchacho. ¿Por qué no iba a ir? Si cubren mis impuestos, iré a donde sea.

«Estoy bastante seguro de que si realmente querían que peleara en Australia, habrían cubierto los impuestos. No me pidieron pelear en Australia. Me pidieron pelear en Las Vegas cuando se cayó la pelea con Kelvin Gastelum y old boy, y estoy aquí en Las Vegas.»

«Old boy sigue llorando por no poder pelear en Australia. Hijos de p*ta, si merecieras que alguien viniera a Australia a pelear contigo, se habrían asegurado de que alguien viniera a Australia a pelear contigo. Tienes un patrocinio de Timex. Sé feliz con eso y cierra la p*ta boca. Bam. Culpa mía. Ves, me estáis metiendo en esa zona. Estoy tratando de no ir allí».

La respuesta semiencendida de Holland fue realmente el único momento durante su comparecencia ante los medios de comunicación en el que ahondó en el lenguaje soez. Rechazó las preguntas sobre futuros combates o por el título, centrándose únicamente en la tarea que tiene entre manos. A pesar de que está en una racha ganadora de dos peleas, Holland está conteniendo su confianza antes de Noche UFC.

«No necesito hacerlo demasiado porque si empiezo a pensar demasiado en eso empiezo a ponerme un poco chulo y cabezón», dijo Holland. «Es mejor sentir siempre que vienes de una derrota, dos derrotas en eso. Es como si estuvieras entre la espada y la pared y te pudieran echar de la organización. Haces todo lo posible por quedarte aquí en todo momento».

► A Kevin Holland no le interesa ser campeón en UFC

El peso wélter de la UFC Kevin Holland no está centrado en conseguir el título y se lo dirá a todo el mundo hasta que les llegue mientras se prepara para enfrentarse a Jack Della Maddalena en Noche UFC el sábado por la noche.

«No soy realmente el tipo que busca un cinturón«, dijo Holland a los periodistas, incluyendo MMA Junkie el miércoles.

«Sólo busco mantenerme activo. Estoy buscando pelear con cualquiera y con todo el mundo, ¿sabes lo que quiero decir? Me gusta cómo me pagan y la forma en que me pagan es presentándome y ganando combates. Así que aparezco, gano combates, cumplo el contrato, asesino a la persona que tengo delante, cobro mis cheques y voy al siguiente. No me preocupan los cinturones en absoluto«.

«¿Por qué estáis tan centrados en el pu*to cinturón todo el tiempo?», preguntó Holland a los periodistas en el día de medios. «Acabo de deciros que no me preocupa el cinturón y volvéis y repetís, me preguntáis por el cinturón, como si no me preocupara el cinturón. ¿Por qué te preocupa tanto el cinturón? Ni siquiera luchas para ganarte la vida. ¿Por qué estás tan preocupado por el cinturón? No me preocupa. Esa es la respuesta definitiva que necesitas».