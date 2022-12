Kevin Holland se ganó su apodo de «boca grande» y una derrota no lo va a callar. Luego de una derrota decepcionante ante Stephen «Wonderboy» Thompson en el evento principal de UFC Orlando, Holland tuvo que ir al hospital para recibir tratamiento por la fractura en la mano que sufrió en la pelea.

No tuvo la oportunidad de hablar con nadie después. Eso cambió el domingo cuando Holland recurrió a las redes sociales con una serie de respuestas, algunas para los fanáticos, varias más para los críticos, mientras abordaba la derrota.

Quizás el mensaje más notable fue para el ex oponente Derek Brunson cuando Holland le dio crédito por un tuit divertido, pero luego se burló de un posible regreso al peso mediano para una revancha en el futuro.

Yes yes and yes. First good tweet you ever made. 👏

Also the type of guy to come back up a weight class and smack that blonde head around. I’d be doing it just for the fans tho….. like always https://t.co/u7a96ohft8

— Kevin Holland (@Trailblaze2top) December 4, 2022