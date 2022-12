Kevin Dunn estuvo ausente de Survivor Series 2022

Survivor Series 2022 se realizó el pasado sábado 26 de noviembre, sin embargo, solo hasta este fin de semana se pudo saber una situación bastante interesante y esta es que el ejecutivo de la empresa, Kevin Dunn, no estuvo presente en el show.

Dunn se desempeña como Vicepresidente Ejecutivo de Producción Televisiva, y es uno de los nombres más influyentes en la compañía. Dunn es una figura que poco quieren los fanáticos, pues muchos han criticado su manejo de cámaras en años recientes en eventos tan importantes como no mostrar en cámara la primera spear de Edge cuando regresó al ring en el Royal Rumble 2020.

► Kevin Dunn estuvo ausente, pero continúa trabajando en WWE

Otros, le cobran que sus palabras a Vince acabaron muchas carreras, e incluso, intentó que Vince no le diera más impulso a Becky Lynch, pues no la consideraba una mujer lo suficientemente atractiva para ser campeona mundial y no gustaba ni de su acento irlandés ni de su voz, así que fue bastante interesante el que no estuviera presente.

Sin embargo, la razón habría sido simplemente que se encontraba de vacaciones por el Día de Acción de Gracias. Así lo confirmó Dave Meltzer en la más reciente edición del Wrestling Observer Newsletter, y añadió:

«Si bien la idea de que Dunn estuviera tomando unas vacaciones no me parecería una historia, internamente nos dijeron que durante el show fue un gran tema de conversación el hecho de que Dunn se perdiera un evento de PPV».

Dunn ha trabajado con WWE desde 1984 y está a cargo de toda la producción televisiva de WWE desde 1988, por lo que tras la salida de Vince McMahon de WWE y la llegada de Stephanie McMahon y Triple H al poder, se llegó a pensar que iba a salir de la empresa, pero este no ha sido el caso.

Y es que, si bien Stephanie y Hunter han tenido problemas en el pasado con Dunn, se llegó a decir que no había nadie igual a él al momento de hacer su trabajo, que, sin duda, es una labor bastante ardua, el estar controlando tantas cámaras y camarógrafos y seleccionar las mejores tomas.

La dirección de cámaras de Survivor Series WarGames estuvo esta vez de Brian Fadem, quien ya lleva más de 9 años trabajando como productor televisivo en WWE, por lo que no sería descabellado pensar en él como un reemplazo de Dunn a futuro.