Kerry Morton: «Sexo, drogas y rock and roll… Yo no»

Kerry Morton, hijo del icónico Ricky Morton, miembro del legendario Rock ‘n’ Roll Express, habla de las drogas en la libre, el incidente de Raja Jackson, quien a su vez es hijo del mítico peleador Quinton «Rampage» Jackson, y crecer en la lucha libre siendo quien es su padre. Por su parte, Kerry es a sus 24 años una pieza esencial de la NWA, donde hoy ostenta el Campeonato Mundial de Parejas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝓚𝓮𝓻𝓻𝔂 𝓜𝓸𝓻𝓽𝓸𝓷 (@real_kerry_morton)

► Las drogas en la lucha libre

“Sexo, drogas y rock and roll… ese era el estilo de los 80, la era de Crockett en la lucha libre profesional. En ese entonces no había smartphones, ni Netflix, ni computadoras, ni bebidas energéticas. Los hombres tenían que estar despiertos 19 horas al día, así que buscaban en qué apoyarse y divertirse un poco. Cada quien con lo suyo, pero no es lo mío. Yo no me meto en eso. Puedo tomarme una cerveza fría de vez en cuando, unas copas, pero ahí trazo la línea. Hoy en día ya no es igual. Yo, con 24 años, estoy libre de drogas. Lo único que uso son péptidos naturales, trabajo con una compañía llamada Cutting Edge Research. Eso es lo que me ayuda a mantenerme sano, porque los golpes en el ring se acumulan cuando estás luchando cuatro noches a la semana.”

► El incidente de Raja Jackson

“Los muchachos no defendieron a los muchachos, los luchadores no se respaldaron entre sí. Lo que pasó en ese ring fue duro de ver, y lo que pasó antes también. Ese luchador —creo que Psycho Stew— no lo conozco, así que no voy a hablar mal de él, pero lo que hizo de golpearse la cabeza con una lata me pareció patético y estúpido, sobre todo sin contexto y con Raja sin saber qué estaba ocurriendo. Ese tipo ni siquiera debería haber estado en el vestuario. Gracias a Dios hubo un GoFundMe y yo mismo doné para ayudarlo, porque entre los muchachos nos apoyamos. Fue un accidente terrible, se aprendieron muchas lecciones esa noche y también se revelaron muchas caras de dos lados con entrevistas y cosas de backstage que vi después. Fue un momento muy triste y espero que como industria aprendamos de esto y mantengamos los vestuarios más ordenados.”

Raja Jackson, Son of MMA Fighter Rampage Jackson, Nearly KiIIs Pro Wrestler in Shocking Live Streamhttps://t.co/7aHRW7Gvps — TaraBull (@TaraBull808) August 24, 2025

► Hijo de Ricky Morton

“Mi papá es mi héroe, alguien a quien admiro. Claro, es miembro del Salón de la Fama de WWE, del Salón de la Fama de NWA y seguramente está en la historia de todas las promociones. Pero para mí es alguien a quien recurro en busca de consejos. Compartimos carretera, historias, hoteles… y siempre me recuerda que, cuando las cosas se ponen difíciles, hay que seguir adelante. Ahora que llevo semanas viajando me siento cansado, un poco quemado, pero sé que esto es solo el principio y es algo que tengo que amar. No me obligo a nada, y eso es una enseñanza que siempre me repite.” “Mis hermanos y hermanas quizás no tuvieron tanto tiempo con él, pero yo sí. Mi papá me cambiaba pañales en la mesa de mercancía mientras los fans compraban fotos. Cada fin de semana iba con él a los shows. Íbamos en el coche: mi papá al volante, Bobby en el asiento del pasajero, y yo atrás con mis Doritos y un Mountain Dew. Eso era hacer los pueblos. Así crecí, siempre con él, y todavía hoy lo veo casi a diario. Es una bendición.”