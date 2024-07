KENTA: «Cody Rhodes es el oponente que quiero»

Los tiempos de KENTA en la WWE parecen haber terminado para siempre. No así en Estados Unidos ya que, por ejemplo, el icono de NJPW estará participando en MLW Summer of the Beasts. Aún así, durante su reciente entrevista con Justin Barrasso para Sports Illustrated le estuvieron preguntando acerca de la posibilidad de verse las caras con dos de las grandes Superestrellas de la actualidad.

► KENTA quiere luchar con Cody Rhodes

Primero, le volvieron a plantear la tan comentada lucha «pendiente» con CM Punk. En esta ocasión, como sí hiciera en 2023, KENTA no cerró la puerta. De hecho, podría considerarse que echó más leña al fuego de la polémica sobre el GTS:

“¿La gente quiere verme contra CM Punk? No podemos luchar por el GTS. El GTS es mío”.

Segundo, sin que hiciera falta mencionar el nombre del Campeón Indiscutible, únicamente preguntarle al «Rebellious Kicker» por qué combates quiere en otras promociones, dijo que sí quiere enfrentar a Cody Rhodes:

«Eso es el combate que quiero. No he tenido la oportunidad de enfrentarme a Cody Rhodes. Aprendí de su padre. Ese es a quien quiero enfrentarme: a Cody.»

También se diría que los tiempos del «American Nightmare» en New Japan han acabado, sin embargo, quizá un día la empresa nipona tenga una relación con la WWE como la que tiene hoy con AEW. Además, aunque estos tienen mucha más relación con Japón, si AJ Styles acaba de volver para luchar con Naomichi Marifuji e IYO SKY para hacerlo lo propio con Utami Hayashishita… puede que Cody también tenga su oportunidad más adelante.

Veremos si el hijo de Dusty Rhodes responde a estas palabras. De momento, ¿qué combates te gustaría que tuviera en NJPW?