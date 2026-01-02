Kenny Omega y Will Ospreay presentes en el retiro de Hiroshi Tanahashi

New Japan Pro Wrestling dio a conocer que las superestrellas de All Elite Wrestling, Kenny Omega y Will Ospreay estarán presentes en la ceremonia de retiro de Hiroshi Tanahashi que se llevará a cabo en el Tokyo Dome el 4 de enero.

► Dos superestrellas de AEW en la despedida de Hiroshi Tanahashi

La cuenta regresiva ha comenzado y será en Wrestle Kingdom 20 cuando Hiroshi Tanahashi, el Ace of Universe y presidente de NJPW diga adiós a los encordados en un combate individual contra Kazuchika Okada en la gran estelar de dicho evento.

Además de la batalla final se realizará la ceremonia oficial de retiro, en donde estarán presentes grandes personalidades de la lucha libre mundial que de alguna manera influyeron en la carrera de Hiroshi Tanahashi

En el caso de Kenny Omega, éste estuvo en NJPW por cuatro años. Tanahashi y el canadiense se enfrentaron en una batalla ideológica en 2018; Tanahashi afirmaba que «la lucha de Kenny carecía de clase«. En el evento del Tokyo Dome del 4 de enero de 2019, se enfrentaron por el Campeonato Peso Completo IWGP donde Omega cayó y poco después se unió entonces a AEW, donde apoyó a la organización desde sus inicios, pero el año pasado ambos luchadores volvieron a reunirse y Kenny Omega se reconcilió con Tanahashi, quien se había convertido en presidente de la empresa del león. La última aparición de Omega bajo la bandera de NJPW en Japón fue en el evento coestelar de Wrestle Dynasty, donde derrotó a Gabe Kidd en un combate individual. El combate entre Omega y Kidd hizo llorar a Tanahashi.

Con Will Ospreay, Tanahashi también sostuvo una interesante rivalidad. Ambos libraron una feroz lucha en el Grupo A del G1 Climax 2019. En agosto de este año, en el evento conjunto con AEW, Forbidden Door, Tanahashi, Kenny y Ospreay se unieron con Darby Allen y Kota Ibushi en un Right Outs Steel Cage Match, derrotando a los villanos Deathriders, Gabe Kidd y The Young Bucks de AEW. Actualmente, Ospreay se encuentra recuperándose de una cirugía de cuello, pero ello no le impedirá engalanar la ceremonia de retiro de Tanahashi.