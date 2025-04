Kenny Omega y Sweve Strickland se unen contra The Elite

Jon Moxley enfrentó a Katsuyori Shibata en un duelo mano a mano, siendo un difícil rival, especialmente por el estilo del japonés que maneja de forma excelente, el llamado Strong Style y la lucha a ras de lona.

Pero, al ser el campeón, Moxley no iba a dejar que las cosas se le escaparan de control. Con fuertes golpes, intentó tomar el duelo a su favor, aunque no sin sufrir los embates de su rival.

Moxley usó su lado más rudo y, tras clavarle los dedos en los ojos a Shibata, lo atrapó con un mataleón, dejándolo fuera de combate y asegurando así el título.

Una vez terminado el combate, Matt y Nick Jackson aparecieron en el ring, recordando que, en Dynasty, ayudaron a Jon a derrotar a Swerve Strickland.

Los Young Bucks se quedaron en el ring mientras Moxley se retiraba del cuadrilátero. Ambos luchadores mostraron su apoyo a Jon, aunque él se mostró desconcertado.

Luego, aseguraron que ayudaron a Moxley porque Adam Page no quería que Strickland fuera campeón, por lo que lo detuvieron. Además, le ofrecieron una propuesta de paz a los Death Raiders, ya que no tienen nada en contra de ellos. De esta forma, propusieron unir fuerzas y dominar AEW juntos.

Sin embargo, Kenny Omega apareció en el escenario, recordando la traición de la que fue objeto hace unos meses, cuando lo expulsaron de The Elite. The Cleaner insultó a sus excompañeros y les recriminó que casi destruyen AEW, la empresa a la que él le ha entregado todo.

Fellow EVP Kenny Omega confronts Matthew and Nicholas Jackson about their actions while he was away!

Watch #AEWDynamite LIVE on TBS & MAX@YoungBucks | @KennyOmegamanX pic.twitter.com/2G5WwfdE1b

— All Elite Wrestling (@AEW) April 10, 2025