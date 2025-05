Esta noche, en el PPV AEW Double or Nothing 2025, vimos cómo Kenny Omega, Swerve Strickland, WIllow Nightingale y The Opps (Samoa Joe, Powerhouse Hobbs y Katsuyori Shibata) vencieron a The Death Riders (Jon Moxley, Claudio Castagnoli, Marina Shafir y Wheeler Yuta) y The Young Bucks (Matt Jackson y Nick Jackson) en una dura, extrema, violenta, entretenida y genial lucha de 35 minutos y 10 segundos.

Hook y Gabe Kidd también protagonizaron esta brutal contienda sin descalificación, aunque no contaron como parte de la lucha oficial, que comenzó fuera del ring, cuando Omega y Hobbs corrieron por la rampa para atacar a The Elite, y Samoa Joe sorprendió a Claudio.

Todos comenzaron a golpearse y Joe incluso sacó a Claudio del recinto mientras Shafir azotaba a Nightingale con un supléx. Omega, Shibata y Strickland siguieron golpeando a The Young Bucks y Yuta, hasta que Joe y Claudio regresaron. Omega pidió al público que se cambiara la música a rock alternativo de los 2000 y luego Moxley comenzó a usar un tenedor para atacar a Hobbs.

Yuta detuvo a Omega en un intento de salto desde el balcón, y después de más caos, Omega ejecutó un gran vuelo sobre todos. Bodies de Drowning Pool fue la canción oficial de la lucha desde entonces. Swerve y Moxley llevaron la riña al ring, mientras Joe y Claudio se enfrascaban nuevamente. Moxley siguió usando el tenedor contra Hobbs y Swerve aplicó una quebradora de espaldas sobre Nicholas. Omega fue castigado contra el poste, y Moxley terminó atravesando una mesa tras recibir un rompe espinas dorsal.

En exteriores, Nightingale envió a Shafir contra un camión de producción y luego la golpeó con una botella antes de lanzarla sobre una mesa. Shibata y Yuta se sumaron momentáneamente, pero luego Shibata castigó a Yuta con un puntapié envuelto en alambre de púas.

En la rampa, The Bucks aplicaron un DDT sobre Swerve y se burlaron de él hasta que Omega los golpeó con un basurero. Swerve recibió un Destroyer en el escenario, pero respondió con un House Call antes de ser detenido por Claudio, quien lo lanzó contra una bocina tras un Helicóptero The Giant Swing.

Shafir usó una cadena para atacar a Nightingale en ringside, mientras los Bucks interceptaron a Omega y lo enviaron a través de una mesa. Shibata fue víctima de un TK Driver en el suelo, y Moxley castigó con una parte de mesa. Shibata fue llevado al ring para una paliza y Joe fue estrangulado por Matthew en ringside.

Yuta y Claudio se prepararon para atacar a Hobbs, quien fue colocado en una mesa y recibió un sentón bombazo de Nicholas. Luego, The Death Riders siguieron atacando a Omega y Shibata. Cuando Hobbs comenzó a contraatacar, los Bucks lo frenaron con una silla y se alistaron para el EVP Trigger.

Swerve apareció en un montacargas conducido por Prince Nana. Con su ayuda, liberaron a Nightingale del poste y ella, junto a Hobbs, neutralizó a Shafir y Claudio. Joe atrapó a Matthew en una Coquina Clutch mientras Moxley encerraba a Hobbs en un Bulldog Choke, pero ambos fueron liberados por una plancha con giro de 450 grados y una intervención de Swerve.

Nicholas usó una pistola de grapas en la espalda de Hobbs, pero no le hizo efecto. Luego, le grapó la frente, lo que apenas lo inmutó. Shafir tomó la grapadora y la usó en la lengua de Swerve antes de que Omega interviniera con un Snap Dragon Supléx. Los Bucks respondieron con superkicks a todos, incluyendo a Nana, la réferi y Willow.

Los Bucks intentaron un TK Driver sobre Nightingale, pero Swerve los interrumpió. Luego, Willow y Swerve aplicaron un TK Driver sobre Matthew y casi lograron la cuenta de tres, que fue interrumpida por Yuta. Joe luego aniquiló a Moxley con un Uranage.

Hook apareció para ayudar a Joe golpeando a Claudio con un palo de golf antes de marcharse. Joe atrapó a Moxley con la Coquina Clutch, pero Kidd apareció con el maletín para detener la llave. Kidd luego aplicó un martinete a Omega.

Los Bucks buscaron un EVP Trigger sobre Omega, pero Yuta los ayudó solo para meter tachuelas en la boca de Omega. Claudio lo lanzó en un Giant Swing que terminó en unas patadas voladoras de Yuta. Moxley aplicó un Bulldog Choke, pero Joe rompió la llave antes de ser superado por Kidd y los Death Riders.

Kidd y Yuta se marcharon mientras Claudio llevaba a Joe hacia una ambulancia. Mark Briscoe apareció y atacó a los Death Riders, ayudando a que varios luchadores encerraran a los villanos en la ambulancia.

