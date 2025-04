Antes del estatus actual de Kenny Omega y Kazuchika Okada, Campeón Internacional AEW y Campeón Continental AEW (respectivamente), estos gladiadores ya nos habían dado señales de que bajo los focos de esta empresa se batirían el cobre, y que lo harían en el próximo All In. Y para acabar de sugerirlo, tuvieron nuevo careo durante el PPV Dynasty.

Pero como para dicha cita aún restan casi tres meses, AEW nos ofrecerá un pequeño aperitivo en el siguiente Dynamite, consecuencia de ciertos hechos vistos anoche en Collision.

Este episodio abrió con un duelo entre Swerve Strickland y Blake Christian, donde se impuso el ex Campeón Mundial AEW, quien tuvo poco tiempo de celebraciones, ya que los Young Bucks intentaron apalizarlo. Y digo que lo intentaron, porque Omega volvió a aparecer, luego de hacerlo en el más reciente Dynamite, y no sólo los ahuyentó, sino que pudo endosarle un Snap Dragon Suplex a Nick Jackson.

Poco después, Tony Khan oficializó el aperitivo: Omega, Mark Briscoe, Mike Bailey y Kevin Knight irán contra Okada, los Bucks y Ricochet. Recordemos que Briscoe, Bailey y Knight también tienen sus más y sus menos con The Elite, así como con Ricochet.

Será la primera vez que Omega y Okada batallen entre sí desde un soberbio encuentro por parejas disputado en NJPW Fighting Spirit Unleashed 2018, donde formaron equipo con Kota Ibushi y Tomohiro Ishii (respectivamente).

A continuación, todo lo anunciado por ahora para la edición de AEW Dynamite que veremos dentro de tres días, desde la Chartway Arena en Norfolk (Virginia, EEUU).

This Wednesday, 4/30#AEWDynamite

8pm ET/7pm CT, on TBS + Max



All Star 8-Man Tag

Omega/Briscoe/Speedball/Knight

vs

Okada/Ricochet/Young Bucks



Multiple heated rivalries explode on Dynamite including Omega opposing Okada for the first time since 2018

on TBS + Max

THIS WEDNESDAY! pic.twitter.com/5PjMA4wmmv