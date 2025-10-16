Kenny Omega y Jurassic Express superan a la Don Callis Family

Kenny Omega y Jurassic Express (Jack Perry y Luchasaurus) vencieron a la Don Callis Family (Hechicero, Josh Alexander y Mark Davis) en un combate que dejó caos tras la campana final.

La rivalidad entre Kenny Omega y la Don Callis Family sigue intensificándose, y en esta ocasión, el excampeón mundial encontró aliados en Jurassic Express para enfrentar al poderoso trío de Hechicero, Josh Alexander y Mark Davis.

Desde el inicio, Omega mostró su deseo de enfrentar a Alexander por haber sido el rival de Kota Ibushi cuando este se lesionó. Sin embargo, Josh cedió el relevo a Hechicero, quien se enfocó en castigar la pierna del “Best Bout Machine”. Alexander atacó desde el exterior, pero Omega respondió con una plancha sobre Hechicero para equilibrar la balanza y dar el relevo a Jack Perry, que junto a Luchasaurus tomó el control del combate.

La Don Callis Family reaccionó, aislando a Perry y castigándolo lejos de su esquina. Omega regresó al ring con fuerza, conectando una ráfaga de rodillazos antes de preparar un V-Trigger, aunque Don Callis lo distrajo en el momento clave. Davis intentó capitalizar, pero Jurassic Express aprovechó el descuido para ejecutar el Doomsday Device sobre Hechicero y llevarse la victoria.

► Momentos claves

El momento decisivo llegó cuando Don Callis distrajo a Kenny Omega, lo que permitió a Mark Davis aplicar un Piledriver que casi les da el triunfo. Sin embargo, la reacción de Jurassic Express cambió el rumbo: el Doomsday Device sobre Hechicero aseguró la cuenta de tres. Tras la lucha, The Young Bucks irrumpieron para atacar a Jurassic Express, pero Omega intervino, deteniendo el asalto y provocando una acalorada discusión con sus antiguos aliados.

► ¿Qué pasará ahora?

La tensión entre Kenny Omega y The Young Bucks amenaza con dividir aún más el entorno de lo que fuera The Elite. Además, los Bucks tendrán que enfrentar a Jurassic Express en WrestleDream.

Mientras tanto, la Don Callis Family buscará revancha luego de una derrota que dejó heridas abiertas y una rivalidad que parece no tener final..

LA LUCHA SIGUE...
Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

