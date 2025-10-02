Kenny Omega y Brodido se imponen con fuerza ante The Young Bucks y Josh Alexander

AEW Dynamite celebró su sexto aniversario, con varias luchas interesantes. En una de ellas, se dio regreso de Kenny Omega, quien se unió a los Campeones Mundiales de Parejas AEW: Bandido y Brody King, para enfrentar a los Young Bucks y Josh Alexander.

La acción comenzó con un intercambio técnico entre Josh Alexander y Omega, pero pronto la balanza se inclinó hacia la espectacularidad cuando Brody King y Bandido entraron al ring. El mexicano arrancó ovaciones al aplicar un Double Hurricanrana sobre los Jackson, seguido de su ya característico baile de la Macarena, lo que provocó tanto risas como ataques de sus rivales.

► Poder, vuelos y comedia en el mismo ring

El poder de King se hizo notar con varios ataques donde incluso usó a Bandido como arma, lanzándolo contra Josh Alexander. La combinación de Omega y Bandido también brilló con movimientos aéreos, mientras los Bucks respondieron con superkicks y ataques coordinados que estuvieron cerca de darles la victoria.

El clímax llegó cuando Omega desató su ofensiva con Snap Dragon Suplexes, un Poisonrana y varios V-Triggers, combinándose con el 21 Plex de Bandido y culminando con el One Winged Angel. Mientras tanto, Brody King voló en tope sobre los Bucks, asegurando que no hubiera interferencias.

KENNY OMEGA DOING THE MACARENA DANCE WITH BANDIDO, OH MY GOD. 😭 BRODY KING WILL JOIN ONE DAY AND THAT PLACE WILL EXPLODE.

► Jurassic Express aparece y Jack Perry se encara con Kenny Omega

Tras el combate, la tensión subió todavía más. Josh Alexander y los Young Bucks atacaron por la espalda a Kenny Omega, intentando dejar fuera de acción a su antiguo aliado.

Para sorpresa de todos, Jurassic Express (Jack Perry y Luchasaurus) irrumpió en el ring para salvar a Omega. Sin embargo, la unión fue todo menos armónica: Omega discutió con Perry a pesar de que este lo rescatara, y el “Scapegoat” terminó apartándolo de su camino para lanzarse en un tope suicida sobre los Bucks,

► ¿Qué pasará ahora con los protagonistas?

Con los Bucks heridos en su orgullo, Alexander buscando venganza y ahora Jurassic Express mezclado en la ecuación, el futuro luce más incierto que nunca. ¿Se avecina una guerra de facciones en AEW, o veremos alianzas inesperadas que cambien por completo el rumbo de la compañía?