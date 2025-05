“Me dijeron: ‘Nunca serás nada’”: Kenny Omega y WWE

Camino a convertirse en uno de los mejores luchadores del mundo, sino en el mejor durante una época, Kenny Omega pasó por el territorio de desarrollo de WWE. No la actual NXT ni tampoco la anterior FCW (Florida Championship Wrestling) sino DSW (Deep South Wrestling) a principios de la década de los 2000. Y allí tuvo como uno de sus entrenadores al controvertido (terminó siendo despedido) Bill DeMott.

Durante una reciente emisión en Twitch, «The Best Bout Machine» compartió aquella experiencia cuando le preguntan sobre haber mantenido siempre el nombre «Kenny»:

“De alguna manera, ese nombre (Kenny Omega) sobrevivió a lo largo de toda mi vida. Incluso cuando logré entrar al sistema de desarrollo, de alguna forma me las arreglé para inventar una historia que me permitiera seguir siendo Kenny Omega. También creo que me dejaron seguir siendo Kenny Omega porque Bill DeMott, en ese momento, estaba como: ‘Voy a asegurarme de que nunca seas ascendido, así que haz lo que se te dé la maldita gana.’ Y yo: ‘Genial, entonces sigo siendo Kenny Omega, hermano. Todo bien.’

A veces me pregunto cómo está Bill y qué ha sido de él. Me encantaría volver a hablar con él, estrecharle la mano. Siempre tuve la teoría de que simplemente seguía interpretando el personaje por el que se hizo famoso en Tough Enough. Yo creo que Bill DeMott, el hombre, la persona, probablemente sea un buen tipo. Probablemente gracioso. Probablemente. A veces decía cosas graciosas. Se podría decir que dijo cosas con sentido del humor. Eso es lo mejor que puedo decir [risas].

No, en serio, me encantaría estrecharle la mano. Hablo en serio. Él me permitió construir mucho carácter. Un carácter que nunca habría podido desarrollar de otro modo, un carácter que me permitió sobrevivir en ese ambiente y en los circuitos independientes estadounidenses. Nos hizo más duros, me ayudó a desarrollar la tolerancia para ‘comer mierda’ a diario, una y otra vez, para que me partieran la madre a diario, una y otra vez. Que te digan que no vales nada, que nunca serás nada, que no eres lo suficientemente bueno, que todo lo que haces está mal, que apestas. Pero él me enseñó, a través de todo eso, que si puedes soportarlo, sales siendo una mejor persona, una persona más fuerte.

Por eso, me encantaría estrecharle la mano, invitarle una comida o lo que sea. Tener una buena conversación con él”.