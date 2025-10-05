Kenny Omega vs. Kyle Fletcher iba a darse en AEW WrestleDream

El pasado 20 de agosto, Kyle Fletcher vivió un auténtico momento de despunte en su carrera con su combate contra «Hangman» Page, que sirvió como estelar de AEW All Out. Y sin lucha confirmada para el siguiente PPV de la empresa, WrestleDream, parece que, segun Dave Meltzer, Fletcher tenía previsto protagonizar otro «breakout moment», que dirían los yanquis.

Esto escribe el periodista en el Wrestling Observer Newsletter de la presente semana.

«En circunstancias normales, el combate entre Kenny Omega y Kyle Fletcher habría sido el planeado para WrestleDream. Sin embargo, con Omega no estando al 100% físicamente, se consideró que no era el momento para situar a Omega en el tipo de combate que los fans esperarían tuviera con Fletcher. En un escenario ideal, ese habría sido el combate programado para WrestleDream, pero este no es un escenario ideal».

Omega fue atacado por Andrade el miércoles en Dynamite, pero por ahora, AEW no ha dado cuenta de si habrá rivalidad entre el canadiense y el mexicano, suponemos, a la espera de que el primero recupere su estado óptimo. Mientras, Fletcher defenderá el Campeonato TNT el martes (recuerden, la próxima semana Dynamite adelanta su celebración un día) ante Kyle O’Reilly.

► Cartel de AEW WrestleDream 2025

He aquí el menú provisional de AEW WrestleDream 2025, a celebrarse el 18 de octubre desde la Chaifetz Arena en St. Louis (Missouri, EEUU).

EXCLUSIVE: «My purposes is to become the greatest TNT Champion of all time!»@KyleFletcherPro is ready defend his title vs @KORCombat on TITLE TUESDAY! pic.twitter.com/y2nen4Qd08 — All Elite Wrestling (@AEW) October 5, 2025