En la más reciente edición de AEW Dynamite, dio inicio un corto torneo para definir al primer retador al Campeonato Internacional AEW, que el talentoso luchador canadiense, Kenny Omega, le quitó al japonés Konosuke Takeshita el pasado domingo 09 de marzo de 2025, cuando lo venció en el evento de PPV denominado AEW Revolution 2025.

Orange Cassidy y «Speedball» Mike Bailey pasaron a la segunda ronda al vencer a los mexicanos Hechicero y The Beast Mortos, respectivamente. Este sábado en AEW Collision, se sabrá quién avanza de los siguientes combates: Ricochet vs. Katsuyori Shibata y Mark Briscoe vs. Mark Davis.

► Kenny Omega unificaría su título con el de Kazuchika Okada en futuro PPV de AEW

Sin embargo, parece ser que más allá de quién vaya a ser el próximo retador de Omega, habría planes mucho más grandes para el canadiense. Y es que Omega luchará primero ante el ganador de este torneo en el PPV AEW Dynasty 2025, el cual se realizará el próximo domingo 06 de abril de 2025 desde el Liacouras Center en Philadelphia, Pennsylvania.

Y es que, según ha reportado Sean Ross Sapp de Fightful Select, fuentes dentro de WWE le han revelado que Tony Khan está pensando seriamente en la posibilidad de unificar el Campeonato Internacional AEW y el Campeonato Continental AEW de Kazuchika Okada. Este fue el reporte:

«AEW ha hablado sobre esta posibilidad durante meses, con algunos incluso considerándola un hecho a nivel creativo. La combinación y unificación de títulos ha sido propuesta desde hace bastante tiempo, hasta el punto en que muchos dentro de la empresa la veían como un plan creativo firme para reducir la cantidad de campeonatos en AEW.

«Aún no está claro cómo AEW planea ejecutar la posible fusión, ya sea mediante una unificación total, un cambio de marca o un escenario en el que ambos campeonatos se lleven juntos. Sin embargo, la consolidación de títulos parece ser la dirección clara».

De momento, no se sabe en qué PPV se daría esta lucha de unificación de campeonatos, pero lo interesante es que se está pensando en esta idea. Los mantendremos informados aquí en SÚPER LUCHAS para saber qué más ocurrirá con respecto a este tema.