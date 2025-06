Kenny Omega vs Kazuchika Okada: Un nuevo combate en AEW All In: Texas

La rivalidad más influyente de la lucha libre moderna llega por primera vez a suelo estadounidense en un combate de unificación.

La historia está a punto de repetirse. Kenny Omega y Kazuchika Okada, protagonistas de una de las rivalidades más emblemáticas en la historia de la lucha libre moderna, volverán a verse las caras en un combate individual por primera vez en suelo estadounidense. La cita será el próximo 12 de julio de 2025 en AEW All In: Texas, evento que tendrá lugar en el imponente Globe Life Field, casa de los Texas Rangers.

El anuncio se hizo realidad durante el AEW Fyter Fest, cuando ambos íconos se encontraron cara a cara después que Omega retuviera el Campeonato Internacional ante Brody King, Máscara Dorada y Claudio Castagnoli.

► Histórica rivalidad entre Omega y Okada

La rivalidad entre ambos nació en New Japan Pro Wrestling en 2017 y cambió para siempre los estándares de la lucha profesional. Desde aquel legendario primer choque en Wrestle Kingdom 11, que recibió una calificación de seis estrellas por parte de Dave Meltzer, cada nuevo encuentro entre Omega y Okada elevó los estandares.

Ahora, ambos militan en All Elite Wrestling. Okada es el actual Campeón Continental, mientras que Omega ostenta el Campeonato Internacional. Desde el regreso del canadiense en Worlds End 2024, las señales de una nueva colisión comenzaron a tejerse. Y tras el explosivo careo en Fyter Fest, el escenario está listo para un combate que promete no solo revivir su historia, sino también marcar un nuevo capítulo en sus carreras.