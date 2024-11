Kenny Omega vs. Gabe Kidd, listo para Wrestle Dynasty

Cuando hablas de Gabe Kidd, más te vale ser pulcro con su nombre, pues no es un tipo que se tome muy bien ese tipo de lapsus. Tal error cometió Kenny Omega durante una entrevista promocional previa a NJPW Power Struggle, y durante el mismo evento, Kidd quiso encararlo por ello. Entonces, todo se salió de madre.

Y al fin y al cabo, como Omega declaró, ahora tendrá la oportunidad de impulsar a jóvenes talentos, pues hoy, bajo entrevista con la propia NJPW, «The Best Bout Machine» ha formalizado reto, antes de asegurar que Kidd no sería digno de unirse a AEW.

Y la respuesta de Kidd es afirmativa, según el luchador publicó poco después en redes sociales. Muy en su estilo, el Campeón de Peso Abierto NJPW STRONG dijo que Omega deseará haber muerto por su diverticulitis.

You a real PUSSY for that @KennyOmegamanX



Get your meds ready & prescribed by Dr Hayashi



You gonna need em



because ima fuck you up so bad you’ll be wishing that stomach illness killed off pic.twitter.com/PhPGAhB8mx