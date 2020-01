Guerra de fans en redes sociales. ¿Es Kenny Omega el mejor luchador del mundo? ¿O es mejor Adam Cole? ¿Qué otras opciones hay en el panorama?

Omega lo tiene claro. Es mejor que Cole, y por eso le explicó a un fan sus razones por las que considera que es mejor que el líder de Undisputed Era.

Todo empezó porque un fan, con poco más de 1,000 seguidores en Twitter, dijo que Kenny Omega es el mejor luchador del mundo actualmente.

Y tal vez tenga razón, pero como siempre, este tema es bastante complejo y polémico, pues para gustos los colores, y la verdad es que la calidad de luchadores en AAA, AEW, NXT, WWE, NJPW, MLW, ROH, NWA Powerrr y demás compañías y hay muchas opciones.

Omega > Cole

Omega > Rollins

Omega > Naito

Omega > okada

Omega > ospreay

Omega > tanahashi

I could legit go on for days. There’s NOBODY in pro wrestling today that is the overall package like omega is.

Promos

Wrestling ability

Storytelling

Look

He’s the best wrestler alive pic.twitter.com/RUCeGHLGx4

— 🧞‍♂️Merch Freak Austin🧞‍♂️ (@DreamOverBro) January 19, 2020