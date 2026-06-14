Kenny Omega vence a Bad Dude Tito en un combate corto, pero intenso

En una lucha que tuvo momentos de alta intensidad, Kenny Omega logró imponerse a Bad Dude Tito en un combate que, aunque breve, fue de ida y vuelta.

► Momentos clave

La campana sonó, ambos giraron por la lona, y Bad Dude Tito demostró lo malandrín que es, pues le ofreció la mano a Kenny Omega solo para que se descuidara y golpearlo violentamente. Omega respondió con un frankensteiner que lo sacó del ring, para luego volar con una plancha. Tito reaccionó con varios súplexes poderosos, fuera y dentro del ring, que terminaron en una cuenta en dos a su favor.

Luego, siguió dominando al canadiense con una buena patada enzuigiri a la cabeza, y logró otra cuenta en dos con un poderoso Exploder. Omega evitó un súper lariat con un rodillazo volador a la cara, luego atacó con snap dragon súplex a Tito y le dio otro rodillazo volador, pero la cuenta llegó solo a dos. Finalmente, Omega atacó con el V-Trigger a Bad Dude Tito y lo remató con su One Winged Angel para ganar.

► ¿Y ahora?

Tras la contienda, Omega dijo que su objetivo es volver a la cima de AEW, y por eso luchará ante Zack Sabre Jr., para que este lo lleve de nuevo a su gran nivel: «Y luego, vendrá MJF y lo venceré. Mi tiempo está llegando ya a su final, pero seré de nuevo Campeón Mundial de Peso Completo AEW».