Kenny Omega ve con buenos ojos la relación WWE-AAA

La lucha libre mexicana vive un momento de expansión internacional, y uno de sus principales defensores en el extranjero es Kenny Omega. El ícono de All Elite Wrestling elogió recientemente el impacto que ha tenido el estilo mexicano en las grandes empresas del wrestling, destacando cómo su incorporación ha enriquecido el espectáculo y ampliado las posibilidades dentro del ring.

► AEW ha crecido con la lucha libre mexicana

Durante su participación en Wrestling Observer Radio, Omega reconoció que AEW ha crecido al adoptar una mezcla de estilos que incluyen el de la lucha libre mexicana. “Es la parte más emocionante de nuestro show ahora mismo”, afirmó. “Tenemos jóvenes con habilidades increíbles, tipos más grandes como Bobby Lashley y Samoa Joe, y además estamos integrando más del estilo luchador mexicano, lo cual le da una nueva dimensión a nuestras carteleras”.

► Destacó que WWE también tenga estilo mexicano

El canadiense celebró también que WWE comience a abrirse a esta corriente, gracias a su reciente colaboración con AAA, lo que, en palabras del propio Omega, permite “ver más lucha libre mexicana en sus contenidos, lo cual me parece genial”.

Más allá de la diversidad física o técnica de los talentos, el enfoque de Omega apunta a ofrecer una experiencia completa para la audiencia: “En un mundo ideal, me encantaría mostrar distintos estilos para que la gente aprenda a apreciarlos. Si uno no es de tu agrado, es probable que haya otro que sí te guste. Lo importante es que no sea lo mismo una y otra vez”.

Esta visión se alinea con el crecimiento que han tenido luchadores mexicanos en empresas como AEW y WWE. Nombres como Penta, Bandido, Rush, Hologram, Mr. Iguana o The Beast Mortos han encontrado un espacio importante en estas ligas, llevando el estilo mexicano a miles de hogares y ganándose la admiración del público internacional.

Kenny Omega, por su parte, se prepara para uno de los combates más esperados del año: enfrentará a Kazuchika Okada en AEW All In: Texas, donde ambos pondrán en juego sus títulos —el Internacional y el Continental— en una lucha de unificación que promete ser histórica.

Con voces como la de Omega respaldando la riqueza de la lucha libre mexicana, su presencia en el mapa global parece no solo segura, sino en plena expansión.