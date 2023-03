Kenny Omega: “Todavía no he tenido esa epifanía“

“Creo que Kenny Omega es uno de los mejores luchadores en la historia de AEW. […] Kenny Omega puede hacer cualquier cosa que se proponga. Es una de las mejores estrellas del mundo y espero que esté aquí por mucho tiempo“. Así hablaba no hace mucho Tony Khan sobre Kenny Omega. Por lo que sabemos, no es seguro que va a continuar trabajando en All Elite Wrestling una vez que su contrato termine. De la misma manera, tampoco está claro cuando eso sucederá. Pero la conversación continúa.

> Kenny Omega sigue a su corazón

Después de las últimas declaraciones del mismo luchador, que realmente no aclaraban nada, como las nuevas, por cierto, aunque siempre es interesante escucharlo hablar, en las que más bien decía que quiere enfocarse en ayudar a las nuevas generaciones a que tengan un camino más sencillo en la lucha liber profesional, recientemente le preguntaron de nuvo por su futuro en CBC. Como decimos, el integrante de The Elite no confirma nada pero sí que apunta a que la decisión será emocional y no económica ni de otra índole.

“Siempre trato de encontrar mi propio camino, o al menos trato de inclinarme en la dirección hacia donde mi corazón me está empujando. Todavía no he tenido ese tipo de epifanía“.

También indica que no ha tomado ninguna decisión todavía. La verdad, en estos momentos, solo podemos especular. Y lo más seguro, al menos para quien escribe estas líneas, es que se quede en AEW, pues puede seguir desarrollando no solo una carrera sino una compañía que él mismo ayudó a fundar, continuar luchando, quizá algún día ser entrenador o tener otro rol en la misma, asentarse en un sitio cuando se retire, y además, mientras está en activo, puede seguir volviendo a Japón o trabajar en otras empresas. Lo tiene todo.

¿Te gustaría que Kenny Omega se quedara en AEW o se fuera?