Transcurrido casi medio año, CM Punk y Ace Steel, principales responsables de la infame trifulca que desgraciadamente fue “show stealer” de AEW All Out 2022, todavía no han emitido declaración alguna al respecto.

Punk dejó cierta indirecta meses atrás durante una velada de CFFC y ha reivindicado su capacidad taquillera vía redes sociales, así como compartido una enigmática “Story”, pero aún tiene pendiente una entrevista de rigor.

Mientras, el lado contrario de la trinchera, The Elite, sí que ha dado cuenta del tema. The Young Bucks lo hicieron el pasado mes con Justin Barrasso como interlocutor. Por su parte, Kenny Omega también se pronunció, igualmente ante Barrasso, el pasado noviembre. Entonces, Omega quiso apelar al lema de “borrón y cuenta nueva”, sin entrar en detalles.

«Hay cosas de las que nadie puede hablar, así que insto a la gente a que lo deje ir. No cambia el hecho de que queramos que en AEW se trabaje en equipo. Y ni siquiera hablo solamente de mi oponente y yo. También hablo del árbitro, los fans, la gente que monta el ring, todo. Incluso un error técnico puede arruinar el recuerdo de un combate. Puedo referirme de nuevo al ‘death match’ explosivo con alambre de espino. Así que animo a la gente a que pasen página porque no hay información que dar. Aunque no pueda hablar de ello, quiero que los fans sepan que sigo queriendo lo mejor para la lucha libre profesional.

«No se trata de Kenny Omega y The Young Bucks contra CM Punk. Se trata de gente intentando mostrar su arte. Puedes abuchear a Kenny Omega, a los Young Bucks o a CM Punk, pero espero que la gente no olvide que somos seres humanos intentando mostrar nuestro arte».