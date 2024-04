Nunca luchó hasta ahora con Sami Zayn pero Kenny Omega sí conoce bien al luchador que antes se llamaba El Genérico. No es tan fácil hablar de lo que habrán vivido fuera de cámaras a lo largo de sus carreras pero sí que sabemos que compartieron encordado en 9 ocasiones cuando ambos eran todavía luchadores independientes. Entre ellas podemos destacar la última, cuando Omega venció a Genérico por el Campeonato Peso Abierto KO-D en DDT Never Mind 2012.

Kenny Omega vs. El Generico highlights – DDT Never Mind 2012 (12.23.2012)#ddtpropic.twitter.com/NkTSPpL2aq — headskull (@awesomePuro) September 29, 2023

► Kenny Omega de Sami Zayn

Y si bien desde aquel año no han vuelto a hacerlo, «The Best Bout Machine» ha seguido desde la distancia las aventuras de «The Underdog from the Underdog» en la WWE. Por ejemplo, durante una reciente emisión en vivo en Twitch, el guerrero de AEW estuvo valorando el éxito que está teniendo actualmente el Campeón Intercontinental.

Sobre la versatilidad de Sami Zayn: «Sami Zayn, diría que es el luchador más versátil y flexible, y lo ha demostrado».

Sobre Zayn convirtiéndose en un babyface: «Pero luego también se quita la máscara, usa su rostro, su voz, su lenguaje corporal, ¿y también se convierte en el más grande babyface simpático? Eso, para mí, describe a alguien que es uno de los más grandes».

Sobre lo emocionante que fue ver a Zayn triunfar: «El resultado fue fantástico. Fue emocionante para mí, obviamente, siendo amigo de Sami en la vida real, y por supuesto, el resultado general, el gran final, y fue un resultado final muy feliz también. Parece que todos quedaron extremadamente satisfechos con eso, lo cual me alegra».

Repasemos las otras ocho ocasiones en que compartieron las cuerdas:

The Eve Of Indypendence: El Genérico vence a Kenny Omega PWG Battle Of Los Angeles 2008: Austin Aries, Davey Richards y Roderick Strong vencen a El Genérico, Necro Butcher y Nick Jackson, y Chuck Taylor, Joey Ryan y Kenny Omega PWG Express Written Consent: El Genérico vence a Kenny Omega PCW 8th Annual Back To School Bash: Team Impact vencen a Suicide Kings (c) y El Genérico y Kevin Steen y Donny DiCaprio y Kenny Omega (Campeonato de Parejas PCW) JAPW 13th Anniversary Show: Jushin Thunder Liger derrota a Azrieal (c) y B-Boy y Bandido Jr. y El Genérico y Kenny Omega (Campeonato de Peso Semipesado JAPW) DDT Truly Ultra Super Bazooka: El Genérico, Kenny Omega y Sexxxy Eddy vencen a Akito, Hiroshi Fukuda y Makoto Oishi DDT Into The Fight 2012: El Genérico y HARASHIMA derrotan a Kenny Omega y KUDO PWG Failure To Communicate: El Genérico y Kenny Omega vencen a The Young Bucks