Kenny Omega retiene ante Jeff Cobb pero Bryan Danielson lo atacó

Desde que Kenny Omega obtuvo el Campeonato de Estados Unidos IWGP, The Cleanner lanzó un reto a Jeff Cobb para que lo enfrentara.

Finalmente, el combate se dio, aunque Omega se mostró un poco desconcentrado por el ataque anterior que sufrieron Adam Page y Don Callis por Blackpool Combat.

En un principio, la fuerza de Cobb se estaba imponiendo, aunque pronto el canadiense consiguió enfocarse para aplicar varios golpes y ataques poderosos.

Pero Cobb reaccionó para usar su peso y fuerza para desnivelar la balanza a su favor. Hubo un intercambio de glpes y castigos, pero Jeff se mantuvo firme varios minutos.

Omega pocas cosas pudo hacer en el sentido aéreo, pues su rival lo consiguió mantener en el suelo, pese a que el canadiense consiguió realizar algunos buenos movimientos.

Las cosas se emparejaron cuando Omega aplicó un suplex y dejó todo tablas, lo que hizo que el duelo quedara bastante nivelado.

Cobb conectó un superplex desde las alturas, pero Omega no se rindió, luego con un mortal parecía que las cosas terminaban, pero Kenny resistió.

Finalmente, Omega reaccionó con Knee Strike y luego un One Winged Angel terminó por llevarse la victoria y retuvo el Campeonato de Estados Unidos.

Al final de la lucha, Blackpool Combat Club apareció para atacar a Kenny Omega, pero Bryan Danielson evitó el ataque. Sin embargo, de forma sorpresiva, el American Dragon le conectó un rodillazo a Omega y luego

