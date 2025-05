Kenny Omega recuerda conocer a Steve Austin y Keanu Reeves

La estrella de AEW Kenny Omega compara el haber conocido a la leyenda de WWE Stone Cold Steve Austin y a la leyenda de Hollywood Keanu Reeves. No ocurrió en la misma ocasión pero en ambos casos «The Best Bout Machine» estaba luchando en Japón. Cuenta las dos anécdotas en una reciente entrevista con Adi Shankar.

“Finalmente se acercó a la mesa y dice: ‘Oigan, los vi por aquí, todos con chándales a juego. ¿Son parte de algún equipo deportivo o algo así?’ Y yo le respondí: ‘No, acabamos de hacer una gira con una empresa de lucha libre aquí.’ Hicimos nuestro trabajo, y era momento de volver a casa, ese rollo. Él dice: ‘Eso está genial. ¿Qué tan popular dirías que es la lucha libre allá?’ Y le dije: ‘Sí, es parte de la cultura, es bastante grande.’ Y él dice: ‘Hombre, eso está cabrón, ¿les molesta si me siento con ustedes a platicar un poco?’ Y yo: ‘Sí, claro, por supuesto.’”

“Y yo estaba como: ‘Hermano, tengo que decirte esto. Es muy loco porque lo último que hice anoche antes de agarrar mi maleta y venir al aeropuerto hoy, fue ver Man of Tai Chi. ¡Maldita sea, qué buena película! Me encantó.’ Y él casi que dice: ‘¿En serio?’ Y le respondí: ‘Sí, me encantó.’ Él dijo: ‘Guau. Es la primera vez que alguien me dice eso. Significa mucho para mí.’ Y yo le dije: ‘Sí, lo digo en serio. Fue muy divertida, tu personaje estuvo genial. No sé qué más decirte.’ Y él dijo: ‘Muchas gracias, tomémonos una foto.’ Y yo: ‘¡Claro que sí, venga!’”

“Bromeamos al respecto. Logré que hiciera el gesto de Too Sweet para la foto y le dije: ‘Oye, ¿podemos fingir que vas a unirte?’ Y él dijo: ‘Sí, hagan lo que quieran, diviértanse.’ Y yo: ‘No, espera, ¿y si la gente se lo cree?’ Quién sabe, tal vez es tan buena persona que realmente lo habría hecho.”