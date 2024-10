Kenny Omega: «Quizá vuelva a ser un luchador top»

Ni a un nivel óptimo ni de manera regular se ha desempeñado Kenny Omega en los últimos tiempos en la lucha libre profesional a raíz de sus múltiples problemas de salud. Puede que nunca recupere lo mejor de sí mismo, o al menos ese llamado prime, algo de lo cual hablaba de sí mismo Will Ospreay no hace mucho, pero «The Best Bout Machine» aún cree que podría volver a ser top.

►Kenny Omega, un top nuevamente

«Conociendo el peso que llevaba sobre mis hombros por la posición que tenía en esa empresa [AEW], aquí teníamos a alguien [Kazuchika Okada] que me exigió todo, absolutamente todo, requirió cada onza de mi ser para finalmente derrotarlo por un título importante en esta compañía, y él viene aquí al 100%, teniendo que preocuparse solo por la lucha. Yo miraba a ese hombre como a un monstruo, y no puedo mentir, estaba asustado. No puedo enfrentar a este tipo como el Kenny Omega actual. Así que tal vez, el hecho de que los Young Bucks me hayan sacado y me hayan permitido dar un paso atrás y reenfocarme en regresar como el luchador que sé que puedo ser, quitándome la carga mental de ser un vicepresidente ejecutivo, aunque solo sea por un momento para concentrarme en lo que tengo que hacer para volver a ese nivel, siento que los fantasmas de mi pasado y los esqueletos en mi armario me han seguido hasta este escenario, y aunque enfermarme de la manera en que lo hice me ha retrasado casi un año, es casi una bendición disfrazada porque realmente te permite evaluar las cosas de otra manera y priorizar lo que debes priorizar, y siento que cuando regrese, podré hacerlo con una mente despejada y posiblemente volver a ser un luchador de alto nivel otra vez«, explica la estrella de AEW hablando con NJPW.