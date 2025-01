En Dynamite el 8 de enero, Kenny Omega regresó a AEW. Habló al público, peleó con The Don Callis Family, se vio con Will Ospreay y se anunció una nueva lucha. Y además de todo eso, al final del show, «The Best Bout Machine» volvió a tomar el micrófono para dirigirse nuevamente al respetable.

► Unas palabras a la multitud

“Gracias por la cálida recepción. Es genial estar de vuelta en suelo estadounidense. Ahora que estamos fuera del aire, supongo que puedo compartir las buenas noticias. La buena noticia es que no solo estoy autorizado para luchar en Japón, también estoy autorizado para luchar aquí para ustedes desde ahora«.

Después de preguntarle a Justin Roberts si ya se había anunciado la cartelera para AEW Dynamite: Maximum Carnage, Omega se enteró de que tendría un combate contra Brian Cage. Luego, compartió sus pensamientos sobre el anuncio.

“Bueno, ¿me lanzan a los lobos de inmediato, eh? Normalmente, me gusta ser el tipo que está en mejor forma en mis combates, pero vaya. Bueno, chicos, no voy a mentir. Este último año realmente ha sido difícil. Me tomó un tiempo reaprender a caminar, atarme los zapatos, incluso ir al baño. Fue una pesadilla. Realmente no creía que sería capaz de regresar, y de alguna manera, aquí estamos. No quiero que el mensaje del día sea: ‘No escuchen a sus doctores.’ Ese quizás sea un consejo equivocado. Pero lo que sí diré es que si tienes una fuerte convicción, si tienes una fuerte creencia en tu corazón y en tu mente de que puedes hacer algo, confía en mí cuando digo que si realmente lo das todo, puedes lograr lo que sea que te propongas.

Como fanático de la lucha libre, no solo estoy feliz de poder luchar para ustedes, sino que también estoy feliz de ver a las estrellas de AEW y, bueno, de cualquier promoción. Estoy feliz de ver lucha libre profesional. Y en el año 2025, ¡dios mío! La lucha libre profesional está más viva que nunca. Así que, no importa cómo decidan consumirla, la lucha libre profesional está viva y fuerte, y vaya que está conquistando el mundo. Si tengo algo que decir, si tengo algo de poder sobre mí mismo, si puedo ser aunque sea una pequeña fracción de lo que solía ser, quiero estar a la vanguardia de ese movimiento. Quiero ser una de las personas de las que se hable cuando se mencione este movimiento positivo en la lucha libre.

Así que la próxima semana, estaré de vuelta en un ring de AEW y, en adelante, me encantaría absolutamente estar en el ring luchando frente a todos ustedes. Sé que hay un vestuario lleno de chicos en la parte de atrás y sé que hay todo un mundo de luchadores profesionales que buscan hacer sus vidas un poco más disfrutables. Así que, por favor, sigan atentos, vean lucha libre, amen la lucha libre, animen a sus luchadores favoritos, abucheen a quienes odian porque la lucha libre realmente está viva y fuerte, y yo estoy feliz de ser parte de ella. Así que gracias nuevamente. Ahora que nadie me está atacando, finalmente puedo decir adiós, muah, y buenas noches. ¡Bang!«.