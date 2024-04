AZM realizó su debut en AEW durante el episodio de Collision del 13 de abril enfrentando a la Campeona Mundial, Toni Storm, en un combate del que de haber salido vencedora hubiera conseguido una oportunidad titular. A sus 21 años, se está dando a conocer al mundo gracias a sus éxitos en Stardom, donde fue tres veces Campeona Artist Of Stardom. También en NJPW.

► Kenny Omega quiere más de AZM en AEW

Por ahora se desconoce si la «High Speed Bomb Girl» luchará pronto o no en la casa Élite pero si depende de Kenny Omega sin duda va a volver. El veterano, que se encuentra recuperándose de sus lesiones, quedó encantado con la actuación de la joven ante la «Timeless»:

«Creo que ella hizo un trabajo fantástico. Ver a AZM en Collision me hizo pensar que la gente está lista para disfrutar de lucha libre profesional de alto voltaje. Por excelente que haya sido ese combate, necesitamos ver a AZM enfrentándose a otros miembros del roster. Si está dispuesta a comprometerse con algún tipo de agenda, sería genial», comentó Omega en Twitch.

Aquella no fue la primera vez de AZM en Estados Unidos pues ya había debutado cuando luchó en ROH Supercard Of Honor 2024 y en NJPW Windy City Riot. Desde entonces, ha tenido dos combates en Stardom. Continuaremos viendo qué le depara el futuro y si próximente tenemos noticias sobre su regreso a All Elite Wrestling.

En cuanto a Omega, no se sabe cuando va a volver a la acción luchística pero recientemente Tony Khan decía que lo extrañan:

«Espero ver a ambos (él y Britt Baker) tan pronto como sea posible. Creo que ambos han estado recuperándose de situaciones completamente diferentes. Ambos son grandes ex campeones mundiales de AEW y espero poder verlos pronto. Sería genial ir a Winnipeg, incluso si Kenny Omega no puede regresar, sería una experiencia increíble para los fanáticos allí. Estoy optimista al respecto y espero que podamos lograrlo. (…) Extrañamos mucho a Kenny Omega. He hablado con él algunas veces esta semana. Es uno de nuestros mejores campeones y estrellas más grandes de todos los tiempos. Ha estado aquí desde el principio y definitivamente lo extrañamos».