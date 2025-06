Realmente, no era necesaria una unificación un tanto deus ex machina para que AEW programara duelo entre Kenny Omega y Kazuchika Okada, pero la presencia de dos títulos sobre la mesa, el Campeonato Internacional y el Campeonato Continental, otorgará mayor enjundia si cabe a lo que está por venir en All In: Texas.

Y asimismo, mayor imprevisibilidad a su resultado, pues con una estipulación «todo o nada» ambos contendientes se jugarán lo mismo, más allá del honor que supondrá salir victorioso ante su rival por antonomasia. Pero Jim Ross no es hombre de quedarse en la orilla, y ante los micrófonos de reciente entrega de ‘Grilling JR’, el veterano comentarista se mojó a la hora de prever un ganador.

«Es complicado de decir. Los dos son fantásticos. Los dos hacen sus mejores combates en los entornos más grandes, en las más grandes situaciones. Creo que será realmente bueno. Tienen química. Han bailado antes y siempre con buenos resultados, actuaciones potentes, así que pienso que será bueno. Me gustan mucho los dos. No veo que pueda ser otra cosa que genial… No sé si tiraría una moneda, pero creo que me inclinaría por una victoria de Omega, y sin ninguna razón en particular. No hay razón para que no sea el combate que se robe el show. Se ha programado así, y debería darse así. Si vas a ver un único combate del show, yo escogería este».

► Cartel de AEW All In: Texas

Les recuerdo cómo luce provisionalmente el menú que presentará AEW All In: Texas para el 12 de julio, desde el Globe Life Field de Arlington (Texas, EEUU).