Kenny Omega: “No hicimos AEW para competir con WWE”

Tal vez, después de todo, esa “mentalidad WWE” de la que tanto se habla esté más extendida de lo que creemos. A priori, nadie entendería por qué Kenny Omega dejaría próximamente AEW para unirse a McMahonlandia, pues por dinero, el canadiense ya hubiera firmado con el gigante estadounidense en 2019.

¿Puede que Omega también crea que WWE es el verdadero “final boss” para todo luchador, considerando su paso fallido por allí tres lustros atrás? Según sus recientes declaraciones ante los micrófonos del podcast de Renee Paquette, “The Best Bout Machine” estaría contento con su carrera si logra impulsar el crecimiento de AEW.

Pero la semana pasada, Tony Khan no se mostró convencido al 100% de que Omega cuelgue las botas como “All Elite”. Y esta misma semana, preguntado de nuevo, Omega reavivó la rumorología durante entrevista con CBC.

«Siempre trato de encontrar mi propio camino, o al menos trato de inclinarme en la dirección hacia donde mi corazón me está empujando . Todavía no he tenido ese tipo de epifanía».

Y mientras su estatus contractual sigue siendo un misterio (desconocemos si su acuerdo fue extendido por su largo asueto o trabaja con uno nuevo), Omega, durante esa misma charla con CBC, tumbó cualquier estampa bélica entre AEW y WWE.

Omega se desmarca aquí de la actitud promocional trazada por Tony Khan. Recordemos lo que dijo el mandamás de AEW el pasado mes en The Dan LeBatard Show.

«Realmente no puedo hablar de sus problemas internos, sus conflictos internos, porque no trabajo allí y no estoy allí. Sólo puedo hablar de los desafíos que hemos tenido. Tengo muchos luchadores que se me han acercado y me han dicho que WWE los contactó para manipular sus contratos y pedirles que los rompieran […] El negocio de la lucha libre es muy sucio […] Como digo, no sé si eso ha sucedido. Sólo sé que gente se me ha acercado y me lo ha dicho. Pero sé que hay una verdadera guerra entre AEW y WWE. Pienso que nos odiamos de verdad y eso hace que los shows televisivos sean apasionantes y hace que la guerra sea apasionante».