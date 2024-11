Kenny Omega: «No creo que AEW me necesite ahora»

Sin New Japan Pro-Wrestling, Kenny Omega no sería la estrella que es hoy. Tal vez en AEW acabara por perfilar su mediaticidad, pero bajo los focos de NJPW ya se había convertido en un talento mundialmente conocido y prestigioso.

Por ello se entiende que tras un año sin competir debido a los problemas derivados de su diverticulitis, Omega haya escogido NJPW como escenario de su vuelta. Y en cualquier caso, hablar del «King of Sports» es hablar de la más importante socia de AEW. Así que esta, de manera indirecta, se verá beneficiada.

O puede que de manera directa, porque parece que su lucha de regreso se dará en Wrestle Dynasty, evento conjunto entre NJPW, AEW, CMLL, ROH y Stardom. Si bien su rival sería Gabe Kidd, una de las principales estrellas foráneas actuales de la casa nipona, tras el altercado que protagonizaron durante Power Struggle.

► Una deuda para Omega

Y la pregunta de por qué NJPW y no AEW constituirá el escenario del primer combate de Kenny Omega en 13 meses fue formulada durante la reciente entrevista que «The Best Bout Machine» concedió a Fightful. He aquí la respuesta de Omega.

«New Japan ha estado dispuesta a facilitarme un retorno, y aunque yo tenía bastante cautela sobre cómo me sentiría y luciría, se mostraron contentos de dar cabida a mi retorno. Le debo un enorme agradecimiento a New Japan [por permitirle eclosionar como luchador] y creo que hay una deuda que tengo que saldar de alguna manera. Si luchando en el Tokyo Dome, haciendo mi regreso en el Tokyo Dome, es una manera de saldar esa deuda y hacer algo por sus negocios, entonces estoy más que encantado de hacerlo. «Es una respuesta complicada. No ocurre nada malo en AEW, pero creo que ahora mismo todo funciona allí como un reloj y no quiero ser ese tipo que simplemente aparece y le quita el sitio a alguien. Cuando haya una oportunidad, claro, me encantaría volver. Pero ahora mismo, creo que AEW lo está haciendo muy bien y no creo que me necesiten. Así que a cambio, haré mi retorno en New Japan… por ahora».