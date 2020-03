Bien dicen que las comparaciones son odiosas, pero también son necesarias y bastante interesantes. En el fútbol, y en la lucha libre, son estupendas.

En este caso, les traemos una interesante comparación entre Kazuchika Okada y Ric Flair, y quien los comparó no fue nada más y nada menos que Kenny Omega, una de las grandes estrellas de AEW. ¿Lo dijo en forma de crítica o halago?

► Kazuchika Okada es Ric Flair

Sus palabras se dieron en una entrevista con Jonathan Snowden del Bleacher Report:

«Muchos historiadores y puristas de la lucha libre dirán que Ric Flair fue el mejor de todos los tiempos, porque tuvo mucho éxito durante un período de años. Lo mismo ocurre con Kazuchika Okada, que es casi el Ric Flair moderno. Tienen un estilo muy modelado de luchar en el evento principal, pero ese estilo es muy exitoso. Sacan lo mejor de casi todos los oponentes.

«Yo veo algunas de sus participaciones de evento estelar y digo: ‘Bueno, esta es una gran lucha. Wow’. No te das cuenta hasta después de haber visto unas 10 o 12 luchas, que lo que hacen en realidad es solo una fórmula que han copiado y pegado cada vez que entran al ring.

«Ellos se dan cuenta que la reacción del fan es exactamente la misma todas las veces, así que dicen: ‘Oh, a la gente le parece que está bien, esta fórmula funciona’, y sin importar cuántas veces la hayan visto, todavía la hacen y todavía funciona.

«Yo creo que es por eso que comenzó el auge de Kenny Omega. No existe una fórmula que Kenny Omega copie y pegue. Todo es diferente. Es difícil y muy agotador mentalmente, y creo que tal vez porque yo hago lo que hago, no me convertiré en un verdadero luchador de luchadores. Lo que estoy tratando de hacer no es atraer a los fans de la lucha libre, estoy tratando de abrir el mundo a lo que puede ser la lucha libre y mostrar que no hay limitación en lo que se refiere a cómo puede ser la lucha libre.

«Salí bastante fuera de esa caja. No estoy usando la antigua fórmula de los luchadores de antaño, de que, si haces una cosa y obtiene una buena reacción, la metes en una lista de cosas que sabes que definitivamente van a funcionar y tratas de que eso sea todo lo único que hagas. Yo trato de hacer que todo sea único en cada combate, es una fórmula casi que anti-lucha libre de alguna manera, pero que todavía existe dentro de los cuatro lados de un ring de lucha libre».

¿Están de acuerdo con las palabras de Kenny Omega?