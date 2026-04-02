Kenny Omega, Jack Perry y Brody King se imponen a The Demand

Tras firmar el contrato para su lucha por el Campeonato de AEW ante MJF, Kenny Omega hizo equipo con Brody King y el Campeón Nacional de AEW Jack Perry para enfrentar a The Demand, conformado por Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona.

El combate inició con intercambios técnicos entre Omega y Kaun, pero rápidamente escaló a un ritmo más físico con la intervención constante de ambos equipos. The Demand tomó ventaja con relevos constantes y castigo en conjunto sobre Omega.

La lucha se volvió caótica cuando todos los participantes intervinieron, incluyendo una secuencia de suplex encadenados que terminó con Omega derribando a todos sus rivales. A partir de ahí, el combate se mantuvo con acción continua dentro y fuera del ring.

The Demand logró aislar a Jack Perry durante varios minutos, castigándolo en su esquina hasta que logró dar el relevo a Omega. A partir de ese momento, el ritmo volvió a cambiar con ofensiva repartida entre todos los involucrados.

En la recta final, los intercambios fueron constantes, con ataques aéreos y movimientos de alto impacto. Ricochet estuvo cerca de la victoria tras aplicar un Vertigo sobre Omega, pero no logró completar la cuenta de tres.

► Momento clave

El combate se definió cuando Kenny Omega conectó un V-Trigger seguido de un One-Winged Angel sobre Ricochet, asegurando la cuenta de tres para su equipo.

► ¿Qué pasará?

La victoria refuerza el momento de Kenny Omega rumbo a su combate contra MJF, ya que The Demand no pudo cumplir la misión de lastimar al retador por el Campeonato AEW.