Kenny Omega, Jack Perry y Brody King se imponen a The Demand

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Tras firmar el contrato para su lucha por el Campeonato de AEW ante MJF, Kenny Omega hizo equipo con Brody King y el Campeón Nacional de AEW Jack Perry para enfrentar a The Demand, conformado por Ricochet, Bishop Kaun y Toa Liona.

El combate inició con intercambios técnicos entre Omega y Kaun, pero rápidamente escaló a un ritmo más físico con la intervención constante de ambos equipos. The Demand tomó ventaja con relevos constantes y castigo en conjunto sobre Omega.

AEW Dynamite 1 4 2026 Kenny Omega MJF 2
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La lucha se volvió caótica cuando todos los participantes intervinieron, incluyendo una secuencia de suplex encadenados que terminó con Omega derribando a todos sus rivales. A partir de ahí, el combate se mantuvo con acción continua dentro y fuera del ring.

The Demand logró aislar a Jack Perry durante varios minutos, castigándolo en su esquina hasta que logró dar el relevo a Omega. A partir de ese momento, el ritmo volvió a cambiar con ofensiva repartida entre todos los involucrados.

En la recta final, los intercambios fueron constantes, con ataques aéreos y movimientos de alto impacto. Ricochet estuvo cerca de la victoria tras aplicar un Vertigo sobre Omega, pero no logró completar la cuenta de tres.

Momento clave

El combate se definió cuando Kenny Omega conectó un V-Trigger seguido de un One-Winged Angel sobre Ricochet, asegurando la cuenta de tres para su equipo.

¿Qué pasará?

La victoria refuerza el momento de Kenny Omega rumbo a su combate contra MJF, ya que The Demand no pudo cumplir la misión de lastimar al retador por el Campeonato AEW.

LA LUCHA SIGUE...
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Egresado de la FES Aragón UNAM, en Comunicación y Periodismo. Trabajando en medios digitales y periodísticos desde 2006. Cubriendo lucha libre desde 2008 para Mediotiempo hasta 2020, actualmente en Superluchas desde 2020 y en Estadio Deportes desde 2024.

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