Kenny Omega habla de The Elite, Gabe Kidd, Will Ospreay…

En torno a su reciente visita durante Power Struggle, Kenny Omega realizó una entrevista con NJPW en la que comentó el panorama actual entre la compañía japonesa y AEW, mencionando su rivalidad con The Elite y su pelea en el reciente evento con Gabe Kidd, el Campeón de Peso Abierto NJPW STRONG.

► Al habla «The Best Bout Machine»

“Tenemos muchos asuntos pendientes. Tengo asuntos pendientes con los Bucks, tengo asuntos pendientes con Jack Perry y, claramente, tengo asuntos pendientes con Okada.

«Y luego miro a los talentos que tienen en New Japan. Tienen, por ejemplo, a Shingo Takagi, que siempre ha sido un combate de ensueño para mí. Pero ahora estoy aquí para ayudar a cultivar el nuevo talento. Los chicos que la gente me dice que son las estrellas, a quienes me dicen: ‘Tienes que estar atento a él’, son los que quiero probar. Así que cuando tienes a tipos como Gabe Kidd, que son un poco habladores, eso me gusta. [Alguien fuera de pantalla dice: «Gabe Kidd».] Sí, Gabe Kidd, es un chico divertido. Lo que me gusta de él es que tiene mucha confianza. Hizo un comentario sobre los luchadores de AEW que tienen miedo de hablar con chicas. ¡Hombre, me puedo relacionar con eso! Probablemente todavía tengamos miedo de hablar con chicas. Así que tiene razón. Me gusta esa actitud, me gusta esa determinación. Yo mismo echo de menos tener ese instinto asesino. Si tipos como él tienen hambre y creen que es su momento de brillar, es hora de ponerlos en el centro de atención. Quiero ver lo que tienen. Tal vez no sea el momento para un combate Kenny Omega/Gabe Kidd, probablemente sea demasiado pronto. No creo que nuestra base de fans realmente lo conozca, no sé si a alguien le importe. Pero ese es mi trabajo: darles a estos chicos una dura introducción y hacer que la gente preste atención a ellos.

«Me interesa ese tipo de talentos porque si no fuera por mí, tal vez no conoceríamos a un chico de AEW como Will Ospreay, y mira su ascenso meteórico. Él es, sin duda, el mejor en nuestra compañía en este momento. Miras a Jay White. Si no fuera por Jay White decidiendo tomar el destino en sus propias manos y convertirse en el personaje que es ahora, en la persona que es ahora, no lo conoceríamos a nivel global, y la gente está hablando de él como si fuera uno de los mejores, y realmente lo es.

«Así que muéstrame el talento joven. ¿Cómo se llama el otro chico, Callum [Newman]? ¿Es un tipo súper rápido, verdad? Este chico parece que podría ganar los 100 metros en los Juegos Olímpicos. Este tipo de atletas es el tipo de lucha libre profesional que quiero ver. Quiero conocer a chicos como este. Así que chicos como Gabe, chicos como Callum, y HENARE, que es uno de los más fuertes y duros que tienen en New Japan. Nuevamente, felicitemos a Zack Sabre Jr, el segundo extranjero en ganar un G1. Están pasando cosas grandes en esta compañía, y si la gente no lo sabe, quiero que la gente lo sepa. Así que creo que la puerta prohibida, o como quieras llamarla, es una gran oportunidad, no solo para los chicos que están haciendo olas aquí en Japón para ser reconocidos en América, sino también para los chicos en América para ser reconocidos aquí. Tenemos talentos jóvenes que probablemente puedan hacer grandes cosas en New Japan, y me encanta que ahora haya una oportunidad para ese intercambio de talento y para que estos chicos se enfrenten en el ring y se pongan a prueba unos a otros. Si puedo conseguir que un tipo me dé esa prueba, genial, y si no puedo, eso también está bien porque tenemos una lista de cientos de chicos ansiosos por entrar al ring y superarse a sí mismos, y ver si el talento que tienen enfrente puede estar a la altura.»