Kenny Omega enfrentará a Brian Cage en Maximin Carnage ¿Will Ospreay es aliado?

Kenny Omega reapareció en AEW para hablar con la afición de la empresa, esto después de que fuera quien coronara a Kazuchika Okada en su última presentación; aunque en esa ocasión no dijo nada, ahora sí lo hizo.

En Wrestle Dynasty de NJPW, Kenny Omega hizo su regreso al cuadrilátero, consiguiendo una gran victoria ante Gabe Kidd, lo que muchos esperan que sea su regreso a la actividad.

Omega habló sobre su enfermedad, la diverticulitis, que incluso estuvo cerca de costarle la vida. Como parte de su tratamiento, le tuvieron que extirpar una parte del intestino, y enfrentó una recuperación lenta y extremadamente dolorosa.

Kenny aseguró que, durante ese tiempo, solo pensaba en volver al ring, a pesar de que los médicos le recomendaron no hacerlo. Sin embargo, decidió regresar a luchar porque lo considera esencial para sentirse vivo. Mientras hablaba sobre su regreso, Don Callis apareció en el ring.

El manager intentó hablar, pero Omega no lo permitió y se lanzó contra él, recordando la traición de Callis. En medio de la confrontación, Lance Archer, Brian Cage y Kyle Fletcher atacaron a Omega. Sin embargo, Will Ospreay llegó inesperadamente al rescate. Aunque ambos luchadores tienen diferencias, el segmento terminó con un tenso intercambio de miradas, lo que podría ser el inicio de una inesperada alianza.

Posteriormente, se anunció que el regreso oficial de Kenny Omega a AEW será en Maximum Carnage, donde se enfrentará a Brian Cage.

