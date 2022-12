Kenny Omega elogió sus combates previos contra Kevin Owens

Kenny Omega y Kevin Owens están brillando actualmente en diferentes empresas, pero no son extraños el uno para el otro. Antes de llegar a donde están ahora, han tenido un gran recorrido en la escena independiente y ambos se enfrentaron varias veces, siendo sus dos luchas más famosas aquellas que tuvieron lugar en PWG Battle of Los Angeles y ROH From The Ashes.

Ya ha pasado más de una década desde que Kenny Omega y Kevin Owens se enfrentaron en la escena independiente, y recientemente el ex Campeón Mundial de Peso Completo AEW reflexionó en su cuenta de Twitter sobre aquellas luchas con el entonces Kevin Steen, las cuales las refirió como «el verdadero negocio». El tuit fue hecho citando la publicación de un fanático que subió el video de la lucha de ambos en ROH From the Ashes.

Even though we only did it a few times and on very short notice, it was always a joy. He’s been the real deal for a looong time. https://t.co/RXH8nctMel

— Kenny Omega (@KennyOmegamanX) December 22, 2022