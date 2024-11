Kenny Omega: «Echo de menos ser solo un luchador»

Kenny Omega es más que un luchador actualmente en AEW pues también ejerce como vicepresidente ejecutivo, así como también embajador. Mientras hablaba recientemente de ello con NJPW, «The Best Bout Machine» se comparaba con Hiroshi Tanahashi, quien está terminando su carrera en los cuadriláteros cuando ya es el presidente de la compañía japonesa.

Embed from Getty Images

► Kenny Omega, más que un luchador

«No desearía esto a nadie en el mundo, créanme. Extraño aquellos días en los que llegaba a una arena solo con mi maleta, que contenía mi equipo, y podía centrarme en ese combate, en esa única actuación. En esos momentos, la actuación era solo sobre mí. En cambio, ahora estoy en la arena días antes, tratando de averiguar: ‘¿Cómo vamos a hacer que esto funcione? ¿Cómo organizamos la entrada de este chico? ¿Cómo nos aseguramos de que todos los videos de entrada estén bien formateados? ¿Cómo garantizamos que los extras y el talento estén alimentados? ¿Cómo aseguramos su salud? ¿Qué hacemos si algo sale mal?’ Siempre hay un millón de cosas en juego, y si no tienes un 100% de confianza en tu capacidad de lucha y no estás completamente dedicado y apasionado, no solo por el éxito de lo que haces allí, sino también por el éxito de toda la compañía y quizás incluso por el estado de la lucha profesional, no puedes hacerlo. Es una carga terrible. A pesar de que los Young Bucks me han traicionado recientemente, no podría haberlo hecho sin ellos. Realmente fue un esfuerzo grupal. Pero ahora Tanahashi lo está haciendo todo por su cuenta, con la ayuda de muchas personas talentosas aquí, y entiendo la carga que eso representa para él.

Embed from Getty Images

«Para él seguir siendo un luchador profesional activo y estar en cualquier lucha por un título es nada menos que un milagro. Me ha permitido dar un paso atrás ahora que me estoy recuperando de una enfermedad grave y pensar: ‘¿Todo esto estaba en el mismo plato? ¿Es eso lo que me impulsó a ser así?’ La respuesta probablemente es ‘sí’, así de sencillo. Pero lo hice por el bien de la lucha libre, porque quería ayudar a la gente, ayudar a los fanáticos. Solo quería unir a las personas de todo el mundo, a los amantes de la lucha profesional, a quienes nunca han visto lucha libre y tal vez podrían encontrar un amor por ella. ¿Sacrifiqué un poco de mi salud física y mental por eso? Claro, pero sigo en pie. Creo que, al igual que Tanahashi, es nuestra pasión lo que nos impulsa.»

¿Qué te gustaría que fuera lo próximo de Kenny Omega en AEW?