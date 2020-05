Kenny Omega defiende a la división femenil de AEW

Kenny Omega esta complacido con las luchadoras que forman parte de la división femenil de All Elite Wrestling, y la ve como algo completo, a pesar de que muchos piensan que dejaron ir una enorme oportunidad al no firmar a Deonna Purrazzo, quien tras dejar WWE hizo su debut en Impact Wrestling.

¿Fue una oportunidad perdida? Así lo creen varios fans, como el siguiente, que dice:

So word is Deonna Purrazzo is heading to Impact Wrestling. My 1st thought. How is a company like Impact Wrestling, able to have a women's division that's 10 times better than AEW's? Esp when AEW needs all the help they can get for that division? @KennyOmegamanX drops ball again!

— JohnnyZ All In For #KairiMania 🏴‍☠️ (@JWrestlingV2) May 27, 2020