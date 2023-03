Ayer, Hijo del Vikingo se encargó de vender de gran manera su duelo de esta noche contra Kenny Omega en AEW Dynamite, bajo entrevista con Justin Barrasso de Sports Illustrated.

Y hoy, es Kenny Omega el que protagoniza previa escrita, también bajo charla con Justin Barrasso de Sports Illustrated. Primeramente, “The Best Bout Machine” continúa la línea trazada por Hijo del Vikingo y resalta la singularidad de este como adalid de una nueva era para la lucha libre.

«Creo que nuestro combate habría ocurrido en AAA , sobre territorio mexicano, pero es una oportunidad que se me presentó. No soy el programador, el que hace los combates, no hago las reglas, pero me han dado una oportunidad de luchar con alguien que va a cambiar la manera en que la gente piensa sobre lucha libre y cambiar la manera que tenemos de pensar en lucha libre mexicana . Hay una sensación de orgullo en el hecho de ayudar a presentar a un nuevo y poderoso luchador. Por la manera en que Vikingo llamó la atención de la gente y conquistó AAA, merece un escenario de alcance mundial para demostrar lo que tiene que ofrecer».

Seguidamente, Barrasso da cuenta de esas críticas hacia la forma en que AEW concretó el combate; tema analizado por un servidor. He aquí la réplica de Omega.

« Las dos veces que más me voló la cabeza viendo lucha libre fue con luchadores que nunca había visto antes . Un combate fue Rey Mysterio vs. Psicosis en ECW y el otro fue Great Sasuke contra Taka Michinoku , cuando aparecieron por primera vez en WWF . Eso me atrapó tanto que ayudó a crear el luchador que soy hoy día. Así que la gente que quiere desdeñar este combate porque no están familiarizados con Vikingo, espero que le den una oportunidad . Dejen que este joven exhiba qué es lo que lo hace tan especial. Vamos a ganarnos más que de sobra nuestro hueco en el show y podrán ser parte de la experiencia».

TONIGHT on #AEWDynamite!

It's @KennyOmegaManX vs. @vikingo_aaa LIVE from Independence, MO at 8pm ET/7pm CT on @TBSNetwork; you don't want to miss this one 🔥 pic.twitter.com/g4pPqfxu3e