Kenny Omega careó con Ricochet y Mike Bailey

En la más reciente edición de AEW Dynamite, y en la primera lucha de la noche, vimos cómo el Campeón Internacional AEW, Kenny Omega, venció a Blake Christian en menos de cinco minutos en una lucha no titular. Sin embargo, lo más interesante vino después, dado que Omega tuvo un careo con sus retadores de la futura triple amenaza para el PPV AEW Dynasty 2025, Ricochet y «Speedball» Mike Bailey, quienes llevan ya semanas detrás del título y lucharán pronto por él.

Ambos luchadores iniciaron el combate sin perder tiempo y se enfrascaron en un intercambio parejo. Omega conectó una tacleada de hombro sobre Christian, pero este se reincorporó de inmediato con un salto de la lona y le hizo una seña obscena.

Omega castigó a Christian con varios raquetazos, pero este respondió con unas patadas voladoras y lo sorprendió con una lanza sobre la ceja del ring. Christian tomó impulso y se lanzó con un tope suicida entre la segunda cuerda, impactando a Omega en el exterior.

Lee Moriarty intentó interferir subiendo a la ceja del ring, pero Omega lo neutralizó con un derechazo. Omega tomó el control y castigó a Christian con un par de suplexés Snap Dragon, seguido de un Fisherman’s Buster. Finalmente, conectó el One Winged Angel y se llevó la victoria.

Tras el combate, Kenny Omega tomó un micrófono y preguntó al público qué estaba pasando. Omega comentó que no tiene la oportunidad de luchar cada semana como le gustaría, pero cumplió su promesa de hacer el combate rápido cuando firmó el contrato para esta noche.

Luego, llamó al ring a «Speedball» Mike Bailey, quien apareció y le dijo a Omega que quería hacerle saber que es una inspiración para él y que lo admira tanto como luchador como persona. Sin embargo, Speedball le advirtió que, a pesar del respeto que le tiene, en AEW Dynasty no se contendrá y le pateará la cabeza.

En ese momento, Ricochet apareció en la pantalla gigante. Dijo que le encantaría atacar a Omega y Speedball en persona, pero que hoy era el día de su boda. Antes de despedirse, les dejó en claro a ambos que debían estar atentos.

Omega respondió felicitando a Ricochet y luego se dirigió a Speedball. Le dejó claro que solo tiene una meta en mente: el Campeonato Internacional AEW. Dijo que tanto Speedball como Ricochet eran solo obstáculos en su camino. Finalmente, Kenny Omega se despidió del público con su característico «goodbye and goodnight».

El PPV AEW Dynasty 2025 se realizará el domingo 06 de abril de 2025 desde el Liacouras Center en Philadelphia, Pennsylvania y ya hay tres luchas confirmadas.

