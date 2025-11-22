Kenny Omega: «He trascendido la lucha libre»

A horas del PPV AEW Full Gear, Kenny Omega habla de una variedad de temas: desde la ausencia de Andrade hasta su retiro y el de AJ Styles, su relación con los Young Bucks o los tiempos con Bryan Danielson en Ring of Honor.

► En palabras de Kenny Omega

“El meme de Kenny Omega”

«No recuerdo la primera vez, pero lo veo bastante a menudo. Y tanto como lo aprecio dentro del círculo del wrestling, me encanta cuando aparece en algo totalmente ajeno al wrestling. Ha trascendido la lucha libre, y eso me encanta. Nunca pensé que lo que hice esa noche se convertiría en un meme; fue una coincidencia maravillosa.

Lo que me gusta de la cultura del meme es que no importa lo famoso que seas, o lo poco conocido, o de qué época seas. Cualquiera puede quedar inmortalizado de esta forma tan rara. Y eso es lo que es: quedas inmortalizado. Siempre seré esa versión más joven de mí que aparece en el meme. No envejeceré, no me quedaré calvo (ríe), no tendré tantas arrugas. Es una versión preservada en algo gracioso. Me gusta».

Su relación con The Young Bucks y Adam Page

«Estoy muy agradecido por haber encontrado gente que no solo pudieran ser mis amigos, sino que compartieran mi misma visión del wrestling. Cuando estábamos en New Japan, parecía que el wrestling estaba muy encarrilado hacia un solo tipo de actuación. Nosotros queríamos hacerlo más variado, más abierto, que “cualquier cosa pudiera pasar”.

Fue genial tener a estos chicos, que se convirtieron en mis mejores amigos, compartiendo una visión única y luchando por ella. Y ver que hubo fans que querían lo que ofrecíamos… nos sentimos muy bendecidos».

Qué le susurró a Hangman Page en Full Gear

«La historia hacia ese combate no era exactamente la prevista por los altos cargos de AEW. Tuvimos que pelear mucho para llevarla en una dirección que quizá no era la esperada.

Cuando finalmente conseguimos contar la historia como queríamos, lo único que quería era agradecerle a Hangman que creyera en la visión. Nos respaldamos mutuamente y él merecía ese momento. Lo que luchamos no era solo para él, sino para los fans. Quería que disfrutara del momento y lo apreciara. Fue muy emocional».

Andrade y su ausencia

«Andrade y yo tenemos mucha historia desde New Japan, cuando era Sombra. Era un tipo con muchísimo talento. Siempre fue muy amable, nos llevábamos bien en los tours, íbamos al gimnasio juntos.

Verlo volver a AEW me alegró mucho porque sé que quería estar aquí y hacerlo bien. Si ahora está apartado, sé que volverá con la misma motivación. A veces pasan cosas —lesiones o lo que sea— y hay que adaptarse. El show debe continuar.

Lo mismo me pasó con Ibushi; fue muy duro aceptar lo sucedido, pero así es la vida y así es el wrestling. Tienes que hacer limonada con los limones«.

Just when @KennyOmegamanX was getting sentimental, @AndradeElIdolo attacks! Watch #AEWDynamite’s 6th Anniversary LIVE on TBS & HBO Max pic.twitter.com/mZ0O77V6HJ — All Elite Wrestling (@AEW) October 2, 2025

Su música “Devil’s Sky”

«Recuerdo perfectamente cuando escuché mi tema por primera vez. Le expliqué al productor el concepto del Cleaner: un poco Stallone en Cobra, mezclado con Albert Wesker de Resident Evil 5. También quería sonar como un jefe final de videojuego. Él creó una versión inicial con más piano, pero tras trabajar juntos surgió Devil’s Sky. También compuso el tema de Golden Lovers a partir de “música boca”, porque yo no sé tocar instrumentos (ríe). Y sí, acabo de decir “música boca”; eso será un meme también».

La locura con Bryan Danielson en Ring of Honor

«Los otros luchadores no estaban muy contentos con ese movimiento gracioso que hacía. Yo decía: “Los que sois tipo ‘no tonterías’, sois quienes tenéis que eliminar lo cómico”. Así que sentía que debían arrancarme la cabeza… y básicamente lo hicieron. Me abrieron muchísimo. En vez de ir al hospital (que no podíamos pagar en los indies), intentamos cerrarlo con tiras y pegamento. Dolía como el demonio. Muy estúpido, pero así eran esos días«.

Su salud y encontrar un “nuevo normal”

«Es muy difícil porque lo que tengo cambia día a día. Algunos días estoy bien, otros no. Y tengo que actuar igual, sin mostrar que hay días malos. Quiero rendir a un nivel del que pueda estar orgulloso, sin preocupar a la gente ni ponerme en más peligro. Aún no tengo todas las respuestas, pero cada vez estoy más cerca».

¿Haría algo distinto para preservar su salud?

«Crecí en un sitio sin contactos. Nadie podía llevarme al siguiente nivel. Tenía que subirme a un coche y conducir a donde hubiera trabajo, esperando que alguien me diera una oportunidad.

Cuando por fin llegué a Japón, sentí que había logrado mi sueño, pero aún quería dar más. Siempre estuve en situaciones de “hazlo o muere”, así que no tengo arrepentimientos. Solo agradezco que ninguna de esas decisiones saliera terriblemente mal.

Curiosamente, mi problema actual no viene del desgaste físico, sino de una enfermedad. Tomo vitaminas, cuido mi salud, pero esto simplemente ocurrió. No puedo arrepentirme de algo que no podía haber previsto.

Lo único que aprendí es a apreciar más cada momento«.

Cómo quisiera retirarse

«Quiero retirarme antes de que mi cuerpo deje de parecer el Kenny Omega que la gente recuerda. No quiero arrastrarme ni trabajar hasta que me deshaga. Y algo importante: no quiero que la gente esté triste. Mi escenario ideal sería que ni notaran que me he ido, porque habría suficientes estrellas nuevas brillando y ocupando ese espacio. Eso me haría feliz».

El retiro de AJ Styles y su impacto en Omega

«AJ ha sido muy influyente en mi carrera, quizá sin saberlo.

Cuando dejé el desarrollo en WWE, estaba pensando en dejar el wrestling. Me ofrecieron luchar contra AJ en un show local y pensé: “Éste sería un gran último combate”. Pero al luchar con él sentí una química increíble. Pensé: “Quizá sí puedo llegar a este nivel si me esfuerzo más”.

En New Japan, él era campeón peso pesado y yo campeón junior. Lo que él tenía era lo que yo quería aprender.

En su combate contra Ibushi, AJ me dio su bendición para involucrarme y reintroducir la historia de los Golden Lovers. Sin su aprobación, quizá nunca habríamos podido reunir al equipo«.