Kenny Omega agradece a William Regal por advertencia de lesiones en el cuello

Como ya lo reportamos aquí en SÚPER LUCHAS, recientemente, el veterano del ring, William Regal, escribió un largo consejo en su cuenta oficial de X, antes Twitter, en donde pedía a los luchadores tener cuidado con hacer movidas fuertes, que pudieran dañar su salud, especialmente el cuello, pues él sabe bastantea bien de esto, ya que tuvo fuertísimos problemas en su cuello y hasta se tuvo que someter a cirugía.

La publicación llegó luego de que Kyle Fletcher cayera mal sobre su cuello tras recibir un bulldog choke súplex desde lo alto del esquinero, lo cual no ha sido recibido muy bien por algunos fans. Sin embargo, uno de los mejores luchadores y líderes de AEW, Kenny Omega, salió al paso a la polémica y la agradeció a Regal por estar pendiente de la salud de todos los luchadores y mostrar su caso como ejemplo. Estas fueron sus palabras:

► Kenny Omega respalda las palabras de William Regal pidiendo cuidado por lesiones en el cuello

Regardless of timing or perceived intent, the general message from Mr. Regal remains a positive one. Tribalism, whataboutism, and other ‘isms’ aren’t needed here. Safety often takes a back seat when a wrestler is locked in and actively chasing the dragon. We all sometimes need… — Kenny Omega (@KennyOmegamanX) December 29, 2025

“Independientemente del momento o de la intención percibida, el mensaje general del señor Regal sigue siendo algo positivo. El tribalismo, la contraacusación y otros ‘ismos’ no son necesarios aquí.

«La seguridad a menudo pasa a segundo plano cuando un luchador está completamente metido en lo que hace y persiguiendo esa adrenalina. A veces todos necesitamos una voz desde la distancia que nos traiga de vuelta a la realidad y nos recuerde que los riesgos tienen consecuencias. Las probabilidades no están a nuestro favor y ninguno de nosotros saldrá ileso.

«Esto no es empresa contra empresa, ni luchador contra luchador. Se trata de una conciencia general y de entender que el costo de lo que hacemos está directamente relacionado con la cantidad y la gravedad de los riesgos que asumimos.

«Teniendo eso en cuenta, como atletas, no todos fuimos creados de la misma manera. Como adultos responsables, debemos ser realistas y conocer nuestros propios límites físicos. Yo tendría que pensarlo dos veces si quisiera intentar un ‘twisting shooting star’, pero jamás le diría nada a PAC.

«Veo todo esto como algo que invita a la reflexión. Algo de lo que siempre debemos estar conscientes. No debería tratarse de convertirlo en una competencia».

Crowbar, exluchador de WCW, con pasado en WWF, ECW, AEW, TNA, ROH, MLW, NPJPW y AEW, también opinó del tema:

Breathtaking, incredible moment – I say how do we make this incredibly cool looking moment more safe + safely reproducible (if possible) Kyle Fletcher has incredible body control, and the ability to do things most elite athletes can’t Loosen the grip, and time the release to… pic.twitter.com/D5TfuWQL5a — CROWBAR (@wcwcrowbar) December 29, 2025

“Fue un momento impresionante e increíble. Yo pienso: ¿cómo hacemos que este momento, que luce increíblemente genial, sea más seguro y pueda reproducirse de manera segura (si es posible)?

«Kyle Fletcher tiene un control corporal impresionante, y la capacidad de hacer cosas que la mayoría de los atletas de élite no pueden.

«Aflójate un poco del agarre y ajusta el momento de la suelta para permitir que Kyle rote y gire de forma que caiga plano sobre su abdomen antes del impacto (en lugar de caer sobre su cabeza y luego rotar).

«No es una secuencia para cualquiera (yo no tomaría ese movimiento), pero dos atletas increíbles —y un tercero muy atlético con gran control corporal— podrían ejecutarlo de forma segura.

«Yo simplemente no poseo esa habilidad.

«No se puede criticar el entusiasmo, la ética de trabajo y la pasión (lo entiendo más que nadie — ¡yo ABSOLUTAMENTE AMO este deporte tan loco!).

«Yo solo modificaría la maniobra para hacerla más segura y reproducible (si así se desea).

«Fue una lucha y una cartelera muy emocionantes”.

Por su parte, otros fans pidieron a Regal haber dicho lo mismo luego de esta peligrosa movida en donde un súper lazo de CM Punk hace caer mal a Bron Breakker con su cuello contra la lona:

Should have meant this pic.twitter.com/t80zho27u4 — On This Day in WWE (@OTD_in_WWE) December 28, 2025

«Creo que debió Regal referirse a esto mejor»: